Αύριο, Πέμπτη 12 Μαρτίου, θα απολογηθούν ενώπιων των δικαστικών αρχών, οι τρεις ανήλικοι (δύο 13χρονοι και ένας 17χρονος) που κατηγορούνται για έκρηξη με γκαζάκια βουτανίου, στον αύλειο χώρο σχολείου το βράδυ της περασμένης Δευτέρας.

Οι τρεις ανήλικοι έφτασαν το πρωί στα δικαστήρια Ηρακλείου, όπου τους δόθηκε προθεσμία για να απολογηθούν, με τη συνήγορο υπεράσπισης δύο εξ αυτών, Ελένη Σαμαριτάκη, να δηλώνει πως οι ανήλικοι δεν είχαν καμία αντίληψη για το τι θα μπορούσε να προκαλέσει ως αποτέλεσμα η πράξη τους.

Δείτε βίντεο με τη στιγμή που ανατινάζεται ο εκρηκτικός μηχανισμός:

Μάλιστα, σχολίασε ότι, ενώ το βίντεο που είχαν παρακολουθήσει και θέλησαν να αναπαραστήσουν, εμφάνιζε μια έκρηξη μικρότερη, αυτή που οι ίδιοι έζησαν ήταν μια έκρηξη εντονότερη που τους προκάλεσε πανικό, καθώς μόλις σημειώθηκε «πήγαν τρομαγμένοι στα σπίτια τους».

Όπως είπε χαρακτηριστικά η συνήγορος, για τα τρία παιδιά «ήταν ξεκάθαρα ένα παιχνίδι» και πως ο ένας εξ αυτών είχε γενέθλια και αφού έκοψαν την τούρτα του, αποφάσισαν να πειραματιστούν με το βίντεο που είχαν δει.

«Τίποτα περισσότερα από ένα παιχνίδι, το οποίο θα μπορούσε να έχει ολέθριες συνέπειες αποκλειστικά για τα ίδια τα παιδιά. Ευτυχώς αποφευχθήκαν τα χειρότερα».

Τέλος, η συνήγορος των δύο ανηλίκων, σημείωσε ότι εξακολουθούν να είναι φοβισμένα και μετά τη σύλληψή τους.