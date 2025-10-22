Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση άγριας κακοποίησης 34χρονης γυναίκας στο Ηράκλειο, που βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Όπως αναφέρει το patris.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, όταν ένας 32χρονος άνδρας επισκέφθηκε το σπίτι όπου ζει η σύντροφός του μαζί με τα τρία ανήλικα παιδιά τους. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας απαίτησε χρήματα για να αγοράσει αλκοόλ, με τη γυναίκα να του αρνείται, εξηγώντας ότι τα λίγα χρήματα που είχαν έπρεπε να καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών.

Η άρνησή της φαίνεται πως τον εξόργισε — η ένταση ξέφυγε γρήγορα από τα λόγια και μετατράπηκε σε βίαιη επίθεση. Ο 32χρονος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ξυλοκόπησε τη γυναίκα του με ιδιαίτερη αγριότητα, μπροστά στα μάτια των ανήλικων παιδιών τους.

Όπως αναφέρουν πηγές, την έσπρωξε ρίχνοντάς την στο πάτωμα και άρχισε να την χτυπά με μανία με κλωτσιές και μπουνιές στο πρόσωπο και το σώμα.

Αυτόπτης μάρτυρας του άγριου περιστατικού ήταν ένας από τους ανήλικους γιους της οικογένειας ο οποίος μην αντέχοντας άλλο ούρλιαζε στον 32χρονο «μπαμπά σταμάτα, σε παρακαλώ».

Λίγη ώρα αργότερα, η 34χρονη κατάφερε και βγήκε στο μπαλκόνι φωνάζοντας «βοήθεια» με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί η αστυνομία.

Ο 32χρονος στη συνέχεια έφυγε από το σπίτι αφήνοντας αιμόφυρτη στην 34χρονη η οποία μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με εμφανή στα σημάδια κακοποίησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αστυνομικοί ερευνούν την υπόθεση και αναζητούν τον 32χρονο.