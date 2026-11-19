Βαρύ είναι το πένθος στο Ηράκλειο της Κρήτης μετά τον τραγικό θάνατο του μόλις 18 μηνών Ζαχαρία – Ευάγγελου, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από κατάποση βενζίνης. Ωστόσο, τον ήδη αβάσταχτο πόνο της οικογένειας ήρθε να επιτείνει ένα απρόσμενο ζήτημα που προέκυψε σχετικά με τον τόπο τέλεσης της Εξοδίου Ακολουθίας, με επίκεντρο το αν το βρέφος είχε βαπτιστεί ή όχι.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το neakriti.gr, επιθυμία των συγγενών ήταν η κηδεία του μικρού αγοριού να τελεστεί στον ναό της ενορίας τους. Εντούτοις, επειδή το παιδί δεν είχε επίσημα βαπτιστεί, αποφασίστηκε η τελετή να λάβει χώρα στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, στο Κοιμητήριο της Νέας Αλικαρνασσού.

Στην πορεία, ωστόσο, έγινε γνωστό πως το αγοράκι είχε λάβει «αεροβάπτισμα» στο νοσοκομείο, λίγο προτού αφήσει την τελευταία του πνοή. Παρά τη νέα αυτή εξέλιξη, η απόφαση για τον τόπο της κηδείας δεν ανακλήθηκε, καθώς τα νεκρώσιμα αγγελτήρια είχαν ήδη τυπωθεί και διανεμηθεί. Έτσι, μέσα στον θρήνο για την απώλεια του παιδιού τους, οι γονείς κλήθηκαν να διαχειριστούν και τη σύγχυση που προκλήθηκε γύρω από τις διαδικασίες της ταφής.

Το χρονικό της ανείπωτης τραγωδίας

Η αντίστροφη μέτρηση για τον μικρό Ζαχαρία – Ευάγγελο ξεκίνησε την Κυριακή, 15 Νοεμβρίου, μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Όπως φέρεται να περιέγραψε η μητέρα του στις Αρχές, το 18 μηνών βρέφος βρισκόταν δίπλα της στο μπάνιο, την ώρα που εκείνη έπλενε τα χέρια της.

Σε μια στιγμή απροσεξίας, το παιδί κατάφερε να ανοίξει το ντουλάπι κάτω από τον νιπτήρα, άρπαξε ένα μπουκάλι που περιείχε καθαρή βενζίνη και ήπιε μια μικρή ποσότητα.

Αντιλαμβανόμενη άμεσα τον κίνδυνο, η μητέρα κάλεσε σε βοήθεια και το ΕΚΑΒ έσπευσε για να μεταφέρει το αγοράκι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Η μάχη για τη ζωή του ξεκίνησε ήδη από το ασθενοφόρο. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, το παιδί υπέστη καρδιακή ανακοπή, με τους διασώστες να προχωρούν άμεσα σε ΚΑΡΠΑ, καταφέρνοντας προσωρινά να το επαναφέρουν. Στο νοσοκομείο διασωληνώθηκε και εισήχθη εσπευσμένα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) Παίδων.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, ο οργανισμός του παιδιού δεν άντεξε τις σοβαρές επιπλοκές και ο μικρός Ζαχαρίας – Ευάγγελος άφησε την τελευταία του πνοή.