Ένα ακόμη οικογενειακό δράμα συγκλονίζει την ενδοχώρα του Ηρακλείου Κρήτης, όπου ένα βρέφος λίγων μηνών βρέθηκε νεκρό στο κρεβάτι του από τη μητέρα του, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία δημιουργώντας αναπάντητα ερωτήματα για το πώς και γιατί συνέβη το τραγικό γεγονός.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24, το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου 14/3, όταν η μητέρα του αντίκρισε το παιδί της χωρίς τις αισθήσεις του στην κούνια του και αμέσως κάλεσε το ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε στο σημείο και μετέφερε το βρέφος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, χωρίς όμως οι γιατροί να καταφέρουν να το επαναφέρουν.

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι επρόκειτο για υγιές βρέφος που ήταν αναίσθητο στη κούνια του, όμως μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις για τα ακριβή αίτια του θανάτου. Το παιδί, μόλις λίγων μηνών, έχει ήδη προκαλέσει έντονη συγκίνηση στην κοινότητα της ενδοχώρας όπου κατοικούσε η οικογένεια.

Στο σημείο έχει ήδη κληθεί η Αστυνομία και αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης / νεκροψίας‑νεκροτομής, που αναμένεται να ρίξουν φως στις πιθανές αιτίες – από ιατρικά αίτια, όπως αιφνίδιος θάνατος βρέφους (SIDS) ή άλλες φυσιολογικές επιπλοκές, μέχρι πιθανό ατύχημα ή περιβαλλοντικό παράγοντα στον χώρο του ύπνου.

Το γεγονός έχει προκαλέσει αναστάτωση, υπενθυμίζοντας παλαιότερες παρόμοιες τραγωδίες όπως ο αιφνίδιος θάνατος βρέφους που είχε καταγραφεί στο Ηράκλειο νωρίτερα το 2025 και είχε αποδοθεί σε επιθετικό ιό σε βρέφος 13 ημερών.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το σημερινό περιστατικό αναμένεται να ανακοινωθούν μόλις ολοκληρωθούν οι επίσημες έρευνες και εξετάσεις.