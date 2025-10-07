Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα (07/10) όταν μία γυναίκα, υπάλληλος της καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου, τραυματίστηκε κατά την διάρκεια αποκομιδής των απορριμμάτων.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στο κέντρο του Ηρακλείου, όταν ο οδηγός πάτησε απότομα γκάζι, με αποτέλεσμα η γυναίκα να χάσει απότομα την ισορροπία της και να πέσει στο οδόστρωμα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε την τραυματία και την μετέφερε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

Ο οδηγός συνελήφθη από τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. για πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια.