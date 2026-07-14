Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (14/7) στην περιοχή της Κνωσού στο Ηράκλειο, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε καλλιεργήσιμη έκταση που βρίσκεται μετά τον αρχαιολογικό χώρο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Για προληπτικούς λόγους και ακολουθώντας το σχετικό πρωτόκολλο, αποφασίστηκε η εκκένωση του αρχαιολογικού χώρου, προκειμένου να απομακρυνθούν με ασφάλεια οι εκατοντάδες επισκέπτες και το προσωπικό, καθώς οι πυκνοί καπνοί ήταν ορατοί από μεγάλη απόσταση και δημιούργησαν ανησυχία.

Ωστόσο, η είσοδος των επισκεπτών στον αρχαιολογικό χώρο επετράπη 15 λεπτά αργότερα και αφού η φωτιά είχε τεθεί υπό έλεγχο.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα και 14 πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν γρήγορα το πύρινο μέτωπο, πριν αυτό πάρει διαστάσεις ή απειλήσει τον αρχαιολογικό χώρο.

Η φωτιά αυτήν την ώρα έχει τεθεί υπό έλεγχο, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την πλήρη κατάσβεση και τον έλεγχο τυχόν αναζωπυρώσεων.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη ενημέρωση για το πώς εκδηλώθηκε. Ωστόσο, η φωτιά προκάλεσε τη διακοπή της ηλεκτροδότησης στην περιοχή.