Σαν σήμερα, πριν από 59 χρόνια βυθίστηκε το πλοίο «Ηράκλειον» κοντά στη βραχονησίδα Φαλκονέρα.

Το πλοίο της εταιρείας Τυπάλδου, τις πρώτες πρωινές ώρες της 8ης Δεκεμβρίου του 1966 προσέκρουσε σε άλλο πλοίο και βυθίστηκε, όσο πραγματοποιούσε το καθιερωμένο του δρομολόγιο Πειραιάς – Χανιά.

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες ναυτικές τραγωδίες της Ελλάδας, καθώς έχασαν τη ζωή τους 217 άνθρωποι, ενώ σώθηκαν μόνο 46 άτομα.

Η τραγωδία αυτή οδήγησε στην κήρυξη της 8ης Δεκεμβρίου ως αποφράδας ημέρας στα Χανιά, με ετήσια μνημόσυνα, και συνέβαλε στη δημιουργία της ANEK Lines.

Πώς συνέβη η ναυτική τραγωδία

Πλοίαρχος του πλοίου ήταν ο Εμμανουήλ Βερνίκος. Η κακοκαιρία που υπήρχε στο Κρητικό πέλαγος ανάγκασε το Λιμεναρχείο να απαγορεύσει τον απόπλου των μικρών σκαφών, αλλά τα πολλά μποφόρ δεν θεωρήθηκαν επικίνδυνα για το πλοίο των 19.000 τόνων.

Μετά τα μεσάνυχτα, το Ηράκλειον έπλεε στο Μυρτώο Πέλαγος μέσα σε υψηλό κυματισμό καθώς η ένταση των ανέμων αυξήθηκε σε 8 μποφόρ. Οι επιβάτες άρχισαν να ξυπνάνε στις καμπίνες τους και τα παιδιά να κλαίνε.

Στις δύο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 8 Δεκεμβρίου, καθώς το πλοίο έπλεε 6 μίλια βορειοανατολικά της Φαλκονέρας, ένα μεγάλο φορτηγό-ψυγείο 5 τόνων με φορτίο πορτοκάλια απασφαλίστηκε από τους διαρκείς κλυδωνισμούς και χτύπησε με φόρα στην πλευρική μπουκαπόρτα. Κάποιος ναύτης έτρεξε να ειδοποιήσει τον οδηγό να πάει να το ασφαλίσει. Δεν πρόλαβε.

Σημειώνεται ότι εκείνη τη στιγμή οι άνεμοι στη θαλάσσια περιοχή υπολογίστηκαν σε 10 τουλάχιστον μποφόρ.

Στις 02.06′ ο ασυρματιστής εξέπεμψε το πρώτο αγωνιώδες SOS «Πορθμείον Ηράκλειον. Αυτήν την στιγμήν ανηρπάγη η πόρτα της δεξιάς πλευράς. Θέσις πλοίου επικίνδυνος», ενώ παράλληλα η κλίση αυξανόταν με επιταχυνόμενο ρυθμό και το πλοίο ανέκοπτε την ταχύτητά του.

Στη γέφυρα οι αξιωματικοί έκαναν απελπισμένες προσπάθειες, όμως το πλοίο έγερνε κι άλλο κι άρχισε να βυθίζεται. Στις 02:07′ σήμανε συναγερμός. Μοιράστηκαν όπως-όπως σωσίβια και ρίχτηκαν οι βάρκες στη θάλασσα. Στις 2.13′, μόλις 8 λεπτά από το πρώτο σήμα κινδύνου, ο ασύρματος του Ηράκλειον εξέπεμψε για τελευταία φορά: «SOS! Πορθμείον Ηράκλειον SOS, βυθιζόμεθα! Στίγμα 36.52 βόρειον και 24,08 ανατολικόν! SOS βυθιζόμεθα!» και ακολούθησε σιγή.