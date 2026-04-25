Το Ιράν προχώρησε σήμερα (25/4) στην εκτέλεση ενός Ιρανού πολίτη, ο οποίος, σύμφωνα με τις Αρχές, συνεργαζόταν με τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες. Την είδηση μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

 

Όπως αναφέρεται, ο Ερφάν Κιανί χαρακτηρίστηκε ως «πληρωμένος κακοποιός της Μοσάντ» και κατηγορήθηκε ότι συμμετείχε σε βανδαλισμούς, εμπρησμούς δημόσιων και ιδιωτικών περιουσιών, καθώς και σε πράξεις βίας κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, που σημειώθηκαν φέτος σε διάφορες περιοχές της χώρας.

 

 

 

 

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Κιανί φέρεται να κυκλοφορούσε οπλισμένος με ματσέτα στην πόλη Ισφαχάν, προκαλώντας φόβο στους πολίτες.

 


Η εκτέλεσή του πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί δια απαγχονισμού, αφού η καταδίκη του επικυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο, έπειτα από την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων νομικών διαδικασιών.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Απαγχονίστηκε Ιρανός #Ιράν #Ισράηλ #κατηγορία #συνεργασίας