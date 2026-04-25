Το Ιράν προχώρησε σήμερα (25/4) στην εκτέλεση ενός Ιρανού πολίτη, ο οποίος, σύμφωνα με τις Αρχές, συνεργαζόταν με τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες. Την είδηση μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.
דיווח באיראן: הוצא להורג אדם שהואשם בריגול עבור ישראל בזמן המחאות במדינהhttps://t.co/7btXe5iMnc pic.twitter.com/aqJSifBBDi
— חדשות 13 (@newsisrael13) April 25, 2026
Όπως αναφέρεται, ο Ερφάν Κιανί χαρακτηρίστηκε ως «πληρωμένος κακοποιός της Μοσάντ» και κατηγορήθηκε ότι συμμετείχε σε βανδαλισμούς, εμπρησμούς δημόσιων και ιδιωτικών περιουσιών, καθώς και σε πράξεις βίας κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, που σημειώθηκαν φέτος σε διάφορες περιοχές της χώρας.
🔴 READ: Iran on Saturday executed a man for carrying out a “mission” on behalf of Israel’s spy agency during mass protests in January, the judiciary reported.
Iran on Saturday executed a man from Isfahan after he was convicted of carrying out intelligence missions for Israel inside the country and setting fire to public property during nationwide protests in January, state media reportedhttps://t.co/g6TKCXpbHf
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Κιανί φέρεται να κυκλοφορούσε οπλισμένος με ματσέτα στην πόλη Ισφαχάν, προκαλώντας φόβο στους πολίτες.
Another innocent Iranian executed at dawn today
Erfan Kiani
Arrested after the January protests and accused of working for “Mossad. Sentenced and executed
This is the pattern:
Label protesters as foreign agents.
Extract confessions under pressure and tortured. Hold unfair… https://t.co/IDbIQoNCVD pic.twitter.com/mpBwJtsUff
— 👑 Darya 🇮🇷🇦🇺 (@yaroomanian) April 25, 2026
Η εκτέλεσή του πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί δια απαγχονισμού, αφού η καταδίκη του επικυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο, έπειτα από την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων νομικών διαδικασιών.