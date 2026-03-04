Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, το φαβορί για να γίνει ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, νοσηλεύτηκε επανειλημμένα για ανικανότητα σε νοσοκομεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με απόρρητο έγγραφο των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Την Τρίτη, ο 56χρονος Μοτζτάμπα φέρεται να ετοιμαζόταν να οριστεί διάδοχος του πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε μαζί με 48 ακόμη ανώτερους αξιωματούχους του καθεστώτος στην Αμερική, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης «Επιχείρησης Επική Οργή» του Ισραήλ.

Σύμφωνα με απόρρητη ενημέρωση που απέστειλε το Υπουργείο Εξωτερικών στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λονδίνο το 2008, και η οποία αργότερα δημοσιεύθηκε από τα WikiLeaks, ο Μοτζτάμπα δέχθηκε πιέσεις από την οικογένειά του να αποκτήσει κληρονόμους.

Απαιτήθηκαν τέσσερις επισκέψεις, συμπεριλαμβανομένης μιας τελευταίας διαμονής διάρκειας δύο μηνών, και τελικά απέκτησε έναν γιο, ο οποίος ονομάστηκε «Αλί», προς τιμήν του παππού του, του τότε Ανώτατου Ηγέτη.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, ο Μοτζτάμπα παντρεύτηκε σχετικά αργά στη ζωή του, το 2004. Αυτό φέρεται να οφειλόταν σε πρόβλημα ανικανότητας, το οποίο αντιμετωπίστηκε και τελικά επιλύθηκε κατά τη διάρκεια τριών εκτεταμένων επισκέψεων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι επισκέψεις αυτές πραγματοποιήθηκαν στα νοσοκομεία Γουέλινγκτον και Κρόμγουελ στο Λονδίνο, σύμφωνα με το έγγραφο των μυστικών υπηρεσιών.

«Η οικογένειά του ανέμενε από τον Μοτζτάμπα να αποκτήσει γρήγορα παιδιά, όμως χρειάστηκε μια τέταρτη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο για ιατρική περίθαλψη», ανέφερε το έγγραφο.

«Μετά από δύο μήνες παραμονής, η σύζυγός του έμεινε έγκυος. Επιστρέφοντας στο Ιράν, γεννήθηκε ένα υγιές αγόρι, που ονομάστηκε Αλί από τον παππού του από την πατρική πλευρά.»

Οι πληροφορίες περιέγραφαν επίσης λεπτομερώς πώς «εντός του γραφείου του Ανώτατου Ηγέτη, ο Μοτζτάμπα εργάζεται στη σκιά του πατέρα του», καθώς και ότι ταξίδευε μαζί του εντός Ιράν και είχε «αρκετά καλό έλεγχο της πρόσβασης στον πατέρα του».

«Θεωρούνταν ευρέως, εντός του καθεστώτος, ικανός και δυναμικός ηγέτης και διαχειριστής, που θα μπορούσε κάποια ημέρα να κατακτήσει τουλάχιστον ένα μερίδιο της εθνικής ηγεσίας. Ο πατέρας του ενδεχομένως να τον έβλεπε και ο ίδιος υπό αυτό το πρίσμα.»

Λέγεται ότι ήταν «κοντά και καλά ενημερωμένος» από τους ανώτερους ηγέτες του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

«Ο Αλί Χαμενεΐ φέρεται, σύμφωνα με ορισμένους εντός του Γραφείου του Ηγέτη, να αντιμετώπιζε και να συμβουλευόταν τον Μοτζτάμπα όπως θα έκανε με έναν ενδεχόμενο διάδοχο στις ευθύνες του, και όχι απλώς ως σύμβουλο», ανέφερε η έκθεση.

Ωστόσο, ο Μοτζτάμπα θεωρήθηκε αδύναμος από κληρικής άποψης.

«Δεν αναμένεται ποτέ να αποκτήσει, με βάση τις δικές του ακαδημαϊκές γνώσεις, το καθεστώς του “μουτζταχίντ”, πόσο μάλλον του αγιατολάχ», σημείωνε η έκθεση.

«Ο Μοτζτάμπα φέρεται να έχει πλήρη επίγνωση των περιορισμών του και δεν φαίνεται να τρέφει προσδοκίες να γίνει ο μοναδικός Ανώτατος Ηγέτης από μόνος του», συνέχιζε.

Ωστόσο, μετά τον θάνατο του πατέρα του, η Συνέλευση Εμπειρογνωμόνων του Ιράν, η οποία αποτελείται από 88 κληρικούς, φέρεται να τον εξέλεξε Ανώτατο Ηγέτη, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Iran International.

Οι κληρικοί θα μπορούσαν να ανακοινώσουν τον απομονωμένο Μοτζτάμπα ως διάδοχο ήδη από το πρωί της Τετάρτης, αν και ορισμένοι εξέφραζαν επιφυλάξεις σχετικά με τον κίνδυνο να καταστεί στόχος των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ανέφεραν οι New York Times.

Η απόφαση φέρεται να ελήφθη έπειτα από έντονη πίεση που άσκησε το IRGC στη συνέλευση.

Η ίδια η συνάντηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, μετά τον βομβαρδισμό του χώρου στην πόλη Κομ όπου επρόκειτο να συνεδριάσει η συνέλευση.

Η επιλογή του Μοτζτάμπα θεωρούνταν επίσης απίθανη, καθώς το καθεστώς έχει επικρίνει επί μακρόν την κληρονομική διακυβέρνηση.

Πράγματι, ο ίδιος ο πατέρας του ήταν αντίθετος στην έναρξη μιας δυναστείας.

Ο Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος ήταν 86 ετών, είχε ονομάσει κρυφά τρεις πιθανούς διαδόχους πριν από τον θάνατό του, κανένας εκ των οποίων δεν ήταν γιος του, σύμφωνα με τους New York Times.

Αυτοί που κατονόμασε ήταν ο Γκολάμ-Χοσεΐν Μοχσενί-Ετζέι, επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας, ο αρχηγός του προσωπικού του Αλί Ασγκάρ Χετζάζι και ο Χασάν Χομεϊνί, εγγονός του πρώτου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Χομεϊνί.

Ο Μοτζτάμπα είναι ο δεύτερος γιος του Αλί Χαμενεΐ και έχει έναν μεγαλύτερο αδελφό, τον Μουσταφά, ο οποίος είναι επίσης κληρικός.

Τα τελευταία χρόνια, ο Μοτζτάμπα είχε ενισχύσει τη θέση του στην εκτίμηση του πατέρα του και είχε εξελιχθεί σε έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους στο Ιράν.

Ενδέχεται να είναι δισεκατομμυριούχος και να διαθέτει τεράστιο πλούτο κατατεθειμένο σε τράπεζες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Συρία, τη Βενεζουέλα και σε χώρες της Αφρικής, μαζί με περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια σε χρυσό και διαμάντια, καθώς και τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελβετία, σύμφωνα με την αραβόφωνη εφημερίδα Alquds Alarabi.

Τον Ιανουάριο αναφέρθηκε ότι μετέφερε 328 εκατομμύρια δολάρια στο Ντουμπάι χρησιμοποιώντας κρυπτονομίσματα.

Μεγάλο μέρος του πλούτου του φέρεται να προήλθε από φόρους επί του πετρελαίου που πωλήθηκε στην Κίνα και την Ινδία, σύμφωνα με την έκθεση.

Οι επενδύσεις του ανά τον κόσμο φέρεται να περιλαμβάνουν έπαυλη αξίας 40 εκατομμυρίων δολαρίων σε δρόμο γνωστό ως «Billionaire’s Row» στο Λονδίνο.

Στο Ιράν, λέγεται ότι κατέχει τμήμα της αριστοκρατικής συνοικίας Αμπάς Αμπάντ, στο βόρειο-κεντρικό τμήμα της Τεχεράνης, καθώς και τεράστιες εκτάσεις γης κοντά στην πόλη Μασάντ.

Αναφέρεται επίσης ότι διαθέτει ιδιωτικό τζετ, ελικόπτερο για επείγοντα ταξίδια, στόλο οχημάτων Mercedes και άλογα.

Ως Ανώτατος Ηγέτης, θα είναι πλέον ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του καθεστώτος και θα διορίζει τους ηγέτες όλων των στρατιωτικών κλάδων.

Θα έχει επίσης τον τελικό λόγο για την πολιτική και θα επιλέγει τον επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας.

Ο Μοτζτάμπα γεννήθηκε στη Μασάντ το 1969 και αργότερα υπηρέτησε στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ.

Σπουδάζοντας θεολογία στην πόλη Κομ, δίδαξε έναν ριζοσπαστικό κληρικό γνωστό ως «Κροκόδειλος Αγιατολάχ».

Ο Αγιατολάχ Μουχάμαντ Τακί Μισμπάχ Γιαζντί, ο οποίος πέθανε το 2021, ήταν εξέχων σκληροπυρηνικός που υποστήριζε την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων και είχε δηλώσει κάποτε: «Ο λαός είναι αδαή πρόβατα».

Ο Μοτζτάμπα έγινε ιδιαίτερα γνωστός το 2009, όταν φέρεται να συνέβαλε στην ενορχήστρωση της εκλογικής απάτης που χάρισε στον πρόεδρο Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ δεύτερη θητεία.

Βοήθησε επίσης στην καταστολή του Πράσινου Κινήματος, των διαμαρτυριών που ξέσπασαν μετά τις εκλογές.

«Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έχει επίσης ζοφερό ιστορικό στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», σύμφωνα με το Ατλαντικό Συμβούλιο.

«Ο Μοτζτάμπα είναι εξαιρετικά κοντά στους ηγέτες του IRGC και γνωρίζει σε βάθος τα χρηματοοικονομικά δίκτυα που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Ανώτατου Ηγέτη».

«Αυτό έχει οδηγήσει ορισμένους να πιστεύουν ότι ο Μοτζτάμπα έχει προ πολλού επιλεγεί για να διαδεχθεί τον πατέρα του, όσο αμήχανο κι αν φαντάζει αυτό σε μια χώρα που βίωσε μια αιματηρή επανάσταση για να ανατρέψει δύο χιλιετίες μοναρχικής διακυβέρνησης».

Το 2019, οι ΗΠΑ του επέβαλαν κυρώσεις επειδή «εκπροσώπησε τον Ανώτατο Ηγέτη με επίσημη ιδιότητα, παρά το γεγονός ότι δεν εξελέγη ούτε διορίστηκε ποτέ σε κυβερνητική θέση, πέραν της εργασίας του στο γραφείο του πατέρα του».

με πληροφορίες από: Daily Mail