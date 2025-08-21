Μια συγκλονιστική διάσωση εκτυλίχθηκε το πρωί της Πέμπτης 21/08 στην παραλία της Επανομής, όταν ο Βαγγέλης Παπαϊωάννου, αθλητής SUP, έσωσε από βέβαιο πνιγμό έναν πατέρα και τα δύο του παιδιά, με καταγωγή από τη Ρουμανία, οι οποίοι κινδύνευσαν, στη φουρτουνιασμένη θάλασσα.

Ο ίδιος μίλησε στο ΕΡΤNews και περιέγραψε με λεπτομέρειες τις δραματικές στιγμές που έζησε. Όπως αφηγήθηκε, ενώ έκανε SUP στα κύματα, αντιλήφθηκε φωνές για βοήθεια. Χωρίς δεύτερη σκέψη, κατευθύνθηκε προς το σημείο και αντίκρισε δύο παιδιά να παλεύουν με τα ρεύματα.

«Τους έδωσα οδηγίες για το πού να κινηθούν ώστε να βγουν από το ρεύμα. Ήταν εξαντλημένα. Τότε μου είπαν πως ο πατέρας τους είχε χαθεί», ανέφερε.

Τον βρήκε μισοπνιγμένο

Ανεβαίνοντας όρθιος στη σανίδα του ο έμπειρος αθλητής , εντόπισε τον πατέρα σε απόσταση περίπου 60 μέτρων – σε πολύ άσχημη κατάσταση, πανικόβλητο και μισοπνιγμένο από τα κύματα, που τον σκέπαζαν.

«Τον πλησίασα, του έδωσα τη σανίδα να πιαστεί. Καθίσαμε λίγα λεπτά εκεί, να ηρεμήσει, να ξαναβρεί την αναπνοή του. Μετά τον οδήγησα αργά προς την ακτή», περιέγραψε ο ίδιος με συγκίνηση.

Η διάσωση καταγράφηκε σε βίντεο, καθώς, όπως εξήγησε, είχε επιστρέψει νωρίτερα στην ακτή για να πάρει την κάμερά του. Έτσι όλη η προσπάθειά του για να σώσει ζωές απαθανατίστηκε λεπτό προς λεπτό.

Η πράξη του Βαγγέλη Παπαϊωάννου, δείχνει περίτρανα την αξία της ετοιμότητας, της γνώσης των θαλάσσιων σπορ, αλλά και το μεγαλείο της ανθρώπινης αλληλεγγύης.

Ένας πολίτης έγινε ήρωας – με μόνο «όπλο» του μια σανίδα και την αποφασιστικότητά του.