Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε στο Καβούρι Αττικής το ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση των ψυχών των Ιερολοχιτών και Καταδρομέων που έχασαν τη ζωή τους προασπιζόμενοι την πίστη και την πατρίδα. Η σεμνή τελετή έλαβε χώρα στο Ηρώο των ΛΟΚ, συγκεντρώνοντας την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και πλήθος επισήμων προσκεκλημένων.

Στο μνημόσυνο παρέστησαν ο Αρχιμανδρίτης π. Νήφων Συριανός, ως εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Γλυφάδας, Ελληνικού, Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης Αντώνιου, ο γενικός γραμματέας Δικαιοσύνης Πέλοψ Λάσκος, ο επίτιμος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας στρατηγός ε.α Κωνσταντίνος Φλώρος, ο διοικητής της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Γάκης, ο αρχιπλοίαρχος Λυμπέρης Γεώργιος ΠΝ, ως εκπρόσωπος του αρχηγού ΓΕΝ αντιναύαρχου Δημητρίου – Ελευθέριου Κατάρα ΠΝ, ο ταξίαρχος (I) Μαραγκουδάκης Δημήτριος, ως εκπρόσωπος του αρχηγού ΓΕΑ αντιπτέραρχου (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη, ο διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικών Δυνάμεων του ΓΕΣ (ΓΕΣ/ΔΕΔ) ταξίαρχος Βασίλειος Παπαδόπουλος, ο αντιπλοίαρχος Χαραλαμπίδης Ανδρέας, ως εκπρόσωπος του πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα Σταύρου Αυγουστίδη, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εν ενεργεία και εν αποστρατεία αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, μέλη οικογενειών των εκλιπόντων και λοιποί προσκεκλημένοι.