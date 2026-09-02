«Νιώθω ντροπή και απογοήτευση για το κρατικό σύστημα του ΕΟΔΥ και το ΚΟΜΥ». Με αυτή τη φράση η γενική γιατρός Κατερίνα Παπατόλιου περιγράφει την εικόνα που αντίκρισε χθες στο Στεφανοβίκειο, όταν κλιμάκιο του ΕΟΔΥ έφτασε στο χωριό για να πραγματοποιήσει προληπτικές εξετάσεις στους κατοίκους.

Μόνο που, σύμφωνα με την ίδια, το κλιμάκιο εμφανίστηκε με υλικά που επαρκούσαν μόλις για ένα μέρος των εξετάσεων που είχαν προγραμματιστεί. Σε ένα χωριό περίπου 1.800 κατοίκων, οι κάτοικοι ενημερώθηκαν, προετοιμάστηκαν και προσήλθαν νηστικοί στο ιατρείο, όμως τελικά βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια σοβαρή έλλειψη βασικών υλικών.

Η κ. Παπατόλιου, η οποία υπηρετεί στο Περιφερειακό Ιατρείο Στεφανοβικείου από το 2017, είχε φροντίσει τις προηγούμενες ημέρες να ενημερώσει προσωπικά τους κατοίκους για την επίσκεψη του κλιμακίου. Τους είχε ζητήσει να προσέλθουν στο ιατρείο νηστικοί, προκειμένου να υποβληθούν στις εξετάσεις, ενώ, όπως ανέφερε, είχε φτάσει στο σημείο να προσφερθεί να πληρώσει η ίδια τις παραγγελίες των κατοίκων από το διπλανό καφέ.

Και τελικά, το κλιμάκιο ήρθε χωρίς τα απαραίτητα.

Όταν τα τέσσερα μέλη της Κινητής Ομάδας Υγείας έφτασαν στο Περιφερειακό Ιατρείο, η γιατρός διαπίστωσε ότι τα υλικά που είχαν μαζί τους ήταν περίπου το ένα τρίτο από όσα απαιτούνταν για να πραγματοποιηθεί ένας ολοκληρωμένος προληπτικός έλεγχος.

Υπήρχαν υλικά για εξετάσεις τριγλυκεριδίων και αιμοσφαιρίνης, όμως, όπως καταγγέλλει, δεν υπήρχαν τα απαραίτητα για γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη, αιματοκρίτη και λιπιδαιμικό έλεγχο. Με απλά λόγια, δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν βασικές εξετάσεις που περίμεναν οι κάτοικοι να κάνουν.

Και το πιο οξύμωρο; Ανάμεσα σε αυτούς που περίμεναν υπήρχαν και άνθρωποι με διαβήτη, οι οποίοι είχαν ακολουθήσει τις οδηγίες και είχαν παραμείνει νηστικοί για να εξεταστούν.

«Είχα ανθρώπους με διαβήτη, νηστικούς, που περίμεναν να εξεταστούν. Μόλις είδα τι είχαν φέρει μαζί τους, μου έπεσαν τα μούτρα. Ντράπηκα τον κόσμο, που τον είχα ειδοποιήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά η γιατρός.

Η κατάσταση, όπως ήταν φυσικό, προκάλεσε την έντονη αντίδρασή της. Μάλιστα, όπως υποστηρίζει, από το κλιμάκιο τής ανέφεραν ότι θα μπορούσαν να κάνουν στους ασθενείς και μέτρηση της αρτηριακής πίεσης.

Η απάντησή της ήταν χαρακτηριστική:

«Μα, την πίεση μπορούν και οι ίδιοι οι ασθενείς να μην πάρουν, μπορώ και εγώ. Αυτά τα κλιμάκια έρχονται στα χωριά για να πάρουν μία πίεση;»

Το αποτέλεσμα ήταν οι κάτοικοι που είχαν προσέλθει στο ιατρείο να ενημερωθούν για την κατάσταση και τελικά να αποχωρήσουν, καθώς δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις που περίμεναν. Παράλληλα, σύμφωνα με την κ. Παπατόλιου, η Κινητή Ομάδα Υγείας δεν μετέβη ούτε στα σπίτια ανθρώπων που ενδιαφέρονταν να εξεταστούν αλλά αδυνατούσαν να μετακινηθούν.

Από την «προληπτική εξέταση» στην απογοήτευση

Η γιατρός είχε διαφορετική εικόνα από προηγούμενη επίσκεψη Κινητής Ομάδας Υγείας του ΕΟΔΥ στο Μικρό Περιβολάκι, όπου, όπως αναφέρει, η διαδικασία είχε πραγματοποιηθεί κανονικά.

Για τον λόγο αυτό, η απογοήτευσή της από όσα συνέβησαν στο Στεφανοβίκειο ήταν ακόμη μεγαλύτερη.

Η ίδια υποστηρίζει ότι, παρότι η υποστήριξη του κλιμακίου δεν αποτελεί αρμοδιότητα του Περιφερειακού Ιατρείου, επέλεξε να παραμείνει και να βοηθήσει, επειδή στο κλιμάκιο δεν υπήρχε γιατρός και προτεραιότητά της ήταν η εξυπηρέτηση των κατοίκων.

Μετά το περιστατικό ενημέρωσε το Κέντρο Υγείας Βελεστίνου και τον πρόεδρο της Κοινότητας, ενώ προανήγγειλε ότι θα καταθέσει αναφορά και στην 5η ΥΠΕ.

Το μήνυμά της προς τους αρμόδιους είναι ξεκάθαρο:

«Να μην με ξανακαλέσουν, εάν δεν έχουν τέτοιες ομάδες τα κατάλληλα υλικά κι αν δεν μπορούν να καλύψουν τον κόσμο».

Ένα ερώτημα, πάντως, μένει να απαντηθεί: τι νόημα έχει να οργανώνεται προληπτικός έλεγχος σε ένα ολόκληρο χωριό, να καλούνται οι κάτοικοι να προσέλθουν και να προετοιμάζονται για εξετάσεις, όταν το κλιμάκιο φτάνει τελικά χωρίς τα απαραίτητα υλικά για να τις πραγματοποιήσει;