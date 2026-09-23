Με ένα υπόμνημα απάντησε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στα ερωτήματα που έθεσαν οι δικαστικές αρχές, στο πλαίσιο της έρευνας που γίνεται για τους ελέγχους τόσο στο ιατρείο της Καρνεάδου 11, όσο και για κέντρα ή χώρους που διαφημίζονται αναγεννητικές θεραπείες.

Η «Ζούγκλα» παρουσιάζει τις απαντήσεις που δόθηκαν και που αξιολογούνται πλέον από την Ελληνική Δικαιοσύνη.

Οι έλεγχοι στο ιατρείο των δύο προφυλακισμένων γιατρών

Για τους ελέγχους που έγιναν από τις αρμόδιες επιτροπές του ΙΣΑ στα συστεγαζόμενα ιατρεία των δύο γιατρών συνολικού εμβαδού 215 τ.μ. προέκυψαν τα εξής με αφετηρία το γεγονός ότι από τις 12 Οκτωβρίου 2004 και οι δύο γιατροί είχαν λάβει άδεια λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου από την Νομαρχία Αθηνών.

Το χρονολόγιο των ελέγχων αλλά και των δηλώσεων από πλευράς κατηγορούμενων γιατρών καταγράφεται στο υπόμνημα ως εξής:

-28.6.2013, επιτόπιος έλεγχος-αυτοψία, προκειμένου να εκδοθεί η από 4.7.2013 βεβαίωση λειτουργίας των άνω 2 συστεγαζόμενων ιατρείων επί της οδού Καρνεάδου 11

-3.10.2018, η γιατρός άνευ ειδικότητας, υπέβαλε την με αριθμ. Πρωτ. 31677/3.10.2018 έγγραφη γνωστοποίηση στον ΙΣΑ με τα αναγκαία έγγραφα και στοιχεία περί κατοχής στο ιατρείο της μηχανημάτων οζονοθεραπείας, υδροθεραπείας και indigo (βιοδείκτες)

-17.1.2024, επανέλεγχος-επιτόπια αυτοψία- στα 2 συστεγαζόμενα ιατρεία, για τη διαπίστωση της νομίμου λειτουργίας τους, χωρίς να διαπιστωθεί η ύπαρξη μη νόμιμων μηχανημάτων

25.7.2025, νέος, επιτόπιος και αιφνίδιος έλεγχο-αυτοψία, στο ιατρείο της κατηγορούμενης γιατρού

Στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ο ΙΣΑ επισημαίνει στο υπόμνημά του:

«Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τον Ιούλιο 2025, κατόπιν πληροφόρησης από ιατρό μέλος του ΙΣΑ σε άτυπη, προσωπική επικοινωνία, δόθηκε εντολή για άμεσο, απροειδοποίητο και αυστηρό έλεγχο, με σαφείς οδηγίες για τη διερεύνηση των αναφερόμενων θεραπειών και της ύπαρξης των σχετικών μηχανημάτων. Πρέπει, μάλιστα, να επισημανθεί ότι ο εν λόγω ιατρός μέλος του ΙΣΑ, αρνήθηκε να κάνει έγγραφη καταγγελία στον ΙΣΑ, παρά το γεγονός ότι του εζητήθη, προκειμένου να διευκολυνθεί περισσότερο ο έλεγχος με τη συνδρομή και άλλων αρχών (ΕΑΔ, Αστυνομίας κλπ).

Κατά τον έλεγχο αυτό η Επιτροπή διαπίστωσε την ύπαρξη των ήδη δηλωθέντων από το 2018 μηχανημάτων, αλλά και μηχανήματος φυγόκεντρου, για το οποίο ο ΙΣΑ υπέδειξε με την με αριθμ. Πρωτ.20159/31.7.2025 επιστολή του την άμεση απομάκρυνσή του, εντός προθεσμίας. Επίσης, διαπίστωσε τροποποίηση των χώρων λειτουργίας του συστεγαζόμενου αυτού ιατρείου και εζήτησε, απ΄ τον άνω ιατρό, την άμεση προσκόμιση στον ΙΣΑ, της νέας μορφής κάτοψης του χώρου.

-9.9.2025, και οι 2 γιατροί , απηύθυναν στον ΙΣΑ «ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ», δηλώνοντας στον ΙΣΑ πλήρη συμμόρφωσή τους, με τις υποδείξεις της Επιτροπής Ελέγχου. Μάλιστα η γιατρός προσκόμισε έγγραφο με τα οποία δήλωσε «επικουρικά προσαρτήματα» σε συσκευή οζονοθεραπείας (δελτίο αποστολής).Επίσης, προσκόμισαν στον ΙΣΑ και τη νέα μορφή κάτοψης του χώρου των άνω 2 συστεγαζόμενων ιατρείων.

-17.9.2025, νέος, αιφνίδιος και επιτόπιος έλεγχος-αυτοψία στα 2 συστεγαζόμενα ιατρεία, προκειμένου να ελεγχθεί η συμμόρφωση και τα λοιπά υποβληθέντα στοιχεία. Όμως, ο αιφνίδιος αυτός έλεγχος απέβη άκαρπος-ματαιώθηκε, για το λόγο ότι, ο χώρος των άνω 2 συστεγαζόμενων ιατρείων, ήταν κλειστός.

-5.11.2025, νέος αιφνίδιος επιτόπιος έλεγχος-αυτοψία, χωρίς να διαπιστωθεί ύπαρξη στο χώρο των 2 συστεγαζόμενων ιατρείων, προσαρτημάτων της συσκευής οζονοθεραπείας ή άλλου μηχανήματος, με το οποίο να είναι δυνατή η διενέργεια πλασμαφαίρεσης, Σημειώνεται ότι κατά τον έλεγχο αυτό η ιατρός άνευ ειδικότητας απουσίαζε.

-Την 23.7.2026, η γιατρός απηύθυνε την από 21.7.2026 επιστολή – Δήλωσή της στον ΙΣΑ, η οποία έλαβε αριθμό πρωτ. 202607.4947/23.7.2026 και με θέμα: «Δήλωση αναπληρωματικού προσαρτήματος μηχανήματος οζονοθεραπείας». Και περαιτέρω ότι: «Με το παρόν σας γνωστοποιώ ότι προέβην στην προμήθεια αναπληρωματικού προσαρτήματος για το ήδη εγκατεστημένο στο ιατρείο μου μηχάνημα οζονοθεραπείας».

Λόγω της κατά τα άνω ρητής δηλώσεως της ιατρού και μέλους του ΙΣΑ επί δεκαετίες, ότι δηλαδή πρόκειται περί αναπληρωματικού προσαρτήματος οζονοθεραπείας, η αρμόδια υπάλληλος των Διοικητικών υπηρεσιών του ΙΣΑ, έθεσε την ανωτέρω επιστολή- δήλωση μετά των συνημμένων σε αυτή εγγράφων και στοιχείων στο σχετικό φάκελο προκειμένου ο φάκελος αυτός να τεθεί στη αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου του ΙΣΑ ώστε η τελευταία να ενεργήσει σχετικό έλεγχο στο άνω συστεγαζόμενο ιατρείο, όπως και μεταξύ άλλων, διαπιστώσει τη νομιμότητα κατοχής και χρήσης του.

Την 4.9.2026 η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διοικητικών Υπηρεσιών του ΙΣΑ και κατά την επιστροφή της από την κανονική άδεια που είχε λάβει προέβη σε επεξεργασία της άνω επιστολής- δηλώσεως και των συνημμένων σε αυτή εγγράφων και στοιχείων και διαπίστωσε ότι μεταξύ αυτών ήταν και το από 5.6.2026 τιμολόγιο στην αγγλική γλώσσα (συνολικού ποσού ευρώ 29.509,98) και την αναφορά σε αυτό ότι επρόκειτο για αγορά μηχανήματος «inuspheresis double Filtration Device».

Για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε ο προγραμματισμός αιφνίδιου ελέγχου – αυτοψίας της αρμόδιας Επιτροπής Ελέγχου του ΙΣΑ, στα συστεγαζόμενα 2 ιατρεία, εντός του μηνός Σεπτεμβρίου 2026, προκειμένου αυτή να διαπιστώσει την ακριβή φύση του αναφερομένου στο άνω τιμολόγιο, μηχανήματος.

Οι απαντήσεις για τις διαφημίσεις από το 2023 και τα Συνέδρια

Στο υπόμνημα δίνεται απάντηση για τη διαφήμιση της γιατρού από το 2023 για το «μηχάνημα detox φιλτραρίσματος αίματος» περιγράφοντας, ως ιατρός, δήθεν, γυναικολόγος, τη διαδικασία τρόπου απομάκρυνσης τοξινών από το αίμα, στο Διεθνές Συνέδριο Τουρισμού Υγείας, που πραγματοποιήθηκε τον μήνα Μάιο του έτους 2023, με διοργανωτή το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής.

Ο ΙΣΑ αναφέρει ότι το Συνέδριο έγινε από επιστημονική ,αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία επισημαίνοντας μεταξύ άλλων:

«Στο συγκεκριμένο Συνέδριο, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ, κ. Γεώργιος Πατούλης, με την τότε ιδιότητα του Περιφερειάρχη Αττικής, απέστειλε βιντεοσκοπημένα την εναρκτήρια ομιλία και τον χαιρετισμό του (όπως και ο τότε Υπουργός Υγείας Αθ. Πλεύρης και ο τότε Υπουργός Τουρισμού Β. Κικίλιας, ο οποίος είναι ιατρός). Δεν είχε, δηλαδή, καμία δια ζώσης παρουσία, ούτε, βεβαίως, παρακολούθησε την όλη εξέλιξη του Συνεδρίου και όλους τους ομιλητές.

Παρά τη μεγάλη συμμετοχή ιατρών και ιατρικών συντακτών, ουδείς κατέθεσε στον ΙΣΑ οποιαδήποτε αναφορά ή καταγγελία για το περιεχόμενο της εισήγησης της Ιωάννα Γάκα στο συνέδριο αυτό ή τη λειτουργία του ιατρείου της.

Θα πρέπει συναφώς να εκτεθεί και ότι ο ΙΣΑ, δεν έχει τα μέσα ή τη δυνατότητα να παρακολουθεί, ούτε το περιεχόμενο όλων των ομιλιών που πραγματοποιούνται σε ιατρικά συνέδρια διαφόρων ειδικοτήτων, ούτε όλες τις διαφημίσεις, αναρτήσεις ή συναφείς δραστηριότητες προβολής όλων των ιατρών ή φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της Αθήνας».

Οι απαντήσεις στου ΙΣΑ για τους ελέγχους της τελευταίας πενταετίας

Ο ΙΣΑ διευκρινίζει στο υπόμνημα ότι κατά το νόμο δεν υπάρχουν οι όροι, «κέντρο ευεξίας και μακροζωίας» ούτε η «αναγεννητική θεραπεία» επισημαίνοντας ότι έγιναν έλεγχοι σε 25 περιπτώσεις εκ των οποίων οι 15 μετά από καταγγελία ,έχουν επιβληθεί πρόστιμα ή αφαίρεση βεβαίωσης λειτουργίας ενώ σε 4 περιπτώσεις οι υποθέσεις διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες αρχές.

Επισημαίνει επίσης ότι αρμόδιος φορέας για τον έλεγχο και την εποπτεία των Εργαστηρίων Αισθητικής είναι η αρμόδια Περιφέρεια.