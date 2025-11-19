Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, στο πλαίσιο της θεσμικής του αποστολής για τη διασφάλιση της δεοντολογίας και της νομιμότητας στην ιατρική πράξη, απέστειλε επιστολή στον ΕΟΠΥΥ, με την οποία ζητά να ενημερωθεί εάν υπάρχουν ιατροί μέλη του που φέρονται να συμμετέχουν σε κύκλωμα παράνομης συνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων, προκειμένου να προβεί στην άμεση πειθαρχική δίωξή τους και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.

Ο ΙΣΑ έχει διαχρονικά ξεκαθαρίσει ότι δεν θα ανεχθεί επίορκους ιατρούς, ούτε πρακτικές που προσβάλλουν το ιατρικό επάγγελμα και υπονομεύουν την προσπάθεια της συντριπτικής πλειοψηφίας των γιατρών, οι οποίοι εργάζονται με αφοσίωση και υψηλό αίσθημα ευθύνης για τη στήριξη των πολιτών και του δημόσιου συστήματος υγείας.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο προέδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης δήλωσε:

«Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στέκεται αταλάντευτα απέναντι σε κάθε φαινόμενο διαφθοράς. Οι λίγες μεμονωμένες περιπτώσεις δεν μπορούν και δεν πρέπει να αμαυρώνουν το έργο των χιλιάδων ιατρών που τιμούν καθημερινά τον όρκο τους. Ζητάμε αυστηρό έλεγχο, δίκαιες διαδικασίες και παραδειγματικές κυρώσεις όπου υπάρχουν παραβάσεις. Η προστασία των ασθενών και η αξιοπιστία του ιατρικού σώματος είναι αδιαπραγμάτευτες. Συγχρόνως ζητάμε σεβασμό με σωστές λήψεις αποφάσεων από τον ΕΟΠΥΥ υπέρ των παροχών γιατρών στις λειτουργίες που παρέχουν στο Σύστημα Υγείας της χώρας μας».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ