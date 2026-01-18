Συγκλονισμένη είναι όλη η τοπική κοινωνία στο Λιθοβούνι Μακρυνείας για τον άδικο θάνατο του 50χρονου Προέδρου της κοινότητας, Κώστα Αλεξανδρή.

Το θύμα το μεσημέρι του Σαββάτου δέχθηκε πυρά από τον 44χρονο δράστη με τα αρχικά Σ.Ζ. Ο 44χρονος τον πυροβόλησε με καραμπίνα τρείς φορές όσο ήταν μέσα στο αυτοκίνητό του.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στην Μακρυνεία μετά τη δολοφονία του 50χρονου, Κώστα Αλεξανδρή. Οι Αρχές φοβούνται το ενδεχόμενο βεντέτας.

Οι έρευνες της Αστυνομίας είναι επικεντρωμένες στην προσωπική «διαμάχη» που φαίνεται πως υπήρχε μεταξύ τους, καθώς σύμφωνα με τα δεδομένα μέχρι στιγμής το κίνητο είναι ερωτικό.

Ο 44χρονος είχε σχέσεις με τη σύζυγο του θύματος.

«Είδα το θύμα να σημαδεύει πρώτο»

Προβληματίζουν τις Αρχές, οι ισχυρισμοί ότι ο 44χρονος έδρασε για λόγους άμυνας.

Ο δράστης υποστηρίζει ότι τη στιγμή του περιστατικού, είδε το θύμα να τον σημαδεύει μέσα από το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να φοβηθεί και να χτυπήσει πρώτος.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη εκδοχή δεν φαίνεται να πείθει τους αστυνομικούς που ερευνούν την υπόθεση, οι οποίοι εξετάζουν όλα τα δεδομένα.

Το χρονικό της τραγωδίας

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λιθοβουνίου, Κώστας Αλεξανδρής δέχθηκε πυροβολισμούς από κυνηγετικό όπλο μέσα στο αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες είχαν προσωπικές διαφορές και αφορμή για την δολοφονία ήταν μια γυναίκα. Ο 44χρονος δράστης είχε σχέσεις με τη σύζυγο του θύματος.

Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό συνέβη στη θέση Αρβανίτης Μακρυνείας, πλησίον του Λιθοβουνίου, όπου ο δράστης φέρεται να περίμενε το θύμα, που διήλθε με το όχημά του, πυροβολώντας αρκετές φορές εναντίον του.

Στο σημείο που εγκλήματος έσπευσε Πυροσβεστική και δύναμη της Αστυνομίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο 50χρονος αφήνει πίσω του ένα παιδί.

«Ελάτε να με πάρετε από το σπίτι, εγώ τον σκότωσα»

Ο δράστης με τα αρχικά Σ.Ζ , ηλικίας 44 ετών, συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα από τη δολοφονία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος επικοινώνησε με τις Αρχές δηλώνοντας την πρόθεσή του να παραδοθεί, ενώ παρέδωσε και το όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στο έγκλημα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ελάτε να με πάρετε από το σπίτι, εγώ τον σκότωσα».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το περιστατικό:

Συνελήφθη, σήμερα το πρωί, σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού και του Αστυνομικού Σταθμού Γαβαλούς, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παράβαση του νόμου για τα όπλα.

Ειδικότερα, σήμερα το πρωί, μετά από τηλεφωνική ενημέρωση, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού και του Αστυνομικού Σταθμού Αιτωλικού, μετέβησαν σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, όπου εντόπισαν ένα αυτοκίνητο στο εσωτερικό του οποίου βρίσκονταν νεκρός ένας ημεδαπός άνδρας, που έφερε τραύματα από όπλο.

Στη συνέχεια μετά από τηλεφωνική κλήση του κατηγορούμενου στον Αστυνομικό Σταθμό Γαβαλούς, οι αστυνομικοί μετέβησαν στην οικία του και τον συνέλαβαν, ενώ κατάσχεσαν ένα κυνηγετικό όπλο το οποίο τους παρέδωσε, ως το όπλο του εγκλήματος.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, που διενεργεί την προανάκριση, ενώ ο τόπος του εγκλήματος ερευνήθηκε από το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών Αιτωλίας.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

Πηγή: AgrinioPress