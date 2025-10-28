Με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο Σύνταγμα και στον χώρο γύρω από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ξεκινά σε λίγη ώρα η μαθητική παρέλαση στην Αθήνα.

Την ένταση επιτείνει το κλίμα πολιτικής πόλωσης, καθώς το ζήτημα του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη έχει πυροδοτήσει σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

Η νέα νομοθετική ρύθμιση που αφορά στην προστασία του μνημείου, φέρνει στο προσκήνιο ζητήματα δημόσιας τάξης, με την κυβέρνηση να υπεραμύνεται του νέου νόμου, τονίζοντας ότι στόχος είναι η διασφάλιση του κύρους του εθνικού συμβόλου και η αποτροπή φαινομένων ασέβειας.

Από την πλευρά τους, τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν λόγο για «τιμωρητική» λογική και «απόπειρα περιορισμού του δικαιώματος του συνέρχεσθαι». Ασκούν, μάλιστα, κριτική στην κυβέρνηση ότι επιχειρεί να αξιοποιήσει το θέμα για πολιτικό όφελος.

Από νωρίς το πρωί, έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ., με αυξημένα μέτρα ασφαλείας γύρω από το Σύνταγμα, κλούβες και κιγκλιδώματα να περιφρουρούν τον χώρο του Μνημείου. Αστυνομικοί της ομάδας ΟΔΟΣ (Ομάδα Διαχείρισης και Οριοθέτησης Συναθροίσεων) έχουν πάρει θέση στο Σύνταγμα ενόψει της μαθητικής παρέλασης.

