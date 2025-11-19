Η ισχυρή βροχόπτωση πλήττει την Ηγουμενίτσα και οι υποδομές της πόλης «δοκιμάζονται» από τον μεγάλο όγκο νερού.

Κλειστός είναι ο δρόμος Ηγουμενίτσας – Μαυρουδίου και το οδόστρωμα έχει πλημμυρίσει πλήρως.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η στάθμη του νερού ανέβηκε μέσα σε λίγα λεπτά, με αποτέλεσμα αρκετά οχήματα να ακινητοποιηθούν στο σημείο. Οι οδηγοί έχουν εγκλωβιστεί προσωρινά στα οχήματα τους. Δυνάμεις της Αστυνομίας και συνεργεία του Δήμου έχουν σπεύσει στον πλημμυρισμένο δρόμο για να προβούν σε ενέργειες αποκατάστασης.

Δείτε τα βίντεο:

Δυστυχώς, η διέλευση παραμένει αδύνατη, καθώς ο δρόμος έχει μετατραπεί σε ποτάμι, μεταφέροντας φερτά υλικά και λάσπη.

Έκκληση απευθύνουν οι αρμόδιες αρχές στους οδηγούς να μην κατευθύνονται προς τον συγκεκριμένο άξονα και γενικότερα να αποφεύγουν τις μετακινήσεις.

Μεγάλα ύψη βροχής στην Ήπειρο

Βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες εκδηλώθηκαν την Τρίτη 18/11, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα, στην Ήπειρο, σε περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και σε ορεινές περιοχές της Ροδόπης.

Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στην Ήπειρο, όπως αποτυπώνεται στη χρωματική κλίματα του χάρτη, με το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 22:00 ώρα Ελλάδας να καταγράφεται στο Πάπιγκο Ιωαννίνων με 92.0 mm.

Ισχυρές καταιγίδες χτύπησαν και το Πάπιγκο με τους κευρανούς και τις βροντές να είναι πολύ έντονες.

Δείτε ζωντανή εικόνα από τις κάμερες της Ηπείρου:

H πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες ώρες

Οι καταιγίδες και τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι το Σάββατο.

Δείτε αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού στο meteo.

Πηγή: Thespro