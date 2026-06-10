Σφοδρό καλοκαιρινό μπουρίνι, με κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες χαλαζοπτώσεις και τους θυελλώδεις ανέμους, έπληξε για περίπου μία ώρα τα Ιωάννινα, αφήνοντας πίσω του ζημιές σε καλλιέργειες και οπωροφόρα δέντρα. Τα έντονα φαινόμενα ξεκίνησαν γύρω στις 16:00 και άρχισαν να υποχωρούν λίγο μετά τις 17:00 το απόγευμα της Τετάρτης, 10 Ιουνίου.

Λόγω της καταιγίδας, αρκετοί περιφερειακοί δρόμοι της πόλης πλημμύρισαν και καλύφθηκαν από μεγάλες ποσότητες χαλαζιού. Παράλληλα, οι φωτεινοί σηματοδότες σε διάφορα οδικά σημεία υπέστησαν βραχυκύκλωμα και τέθηκαν εκτός λειτουργίας. Το γεγονός αυτό προκάλεσε τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή τριών αυτοκινήτων στη διασταύρωση της Πεδινής, το οποίο ευτυχώς περιορίστηκε μόνο σε υλικές ζημιές.

Η ισχυρή χαλαζόπτωση επηρέασε έντονα το νότιο τμήμα του λεκανοπεδίου, προκαλώντας αναστάτωση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ενώ «έντυσε» στα λευκά την ευρύτερη περιοχή της Πεδινής και την Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων.

Οι εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου βρέθηκαν στο «μάτι του κυκλώνα», με σημαντικά προβλήματα να καταγράφονται σε αρκετά σημεία. Τα αίθρια πολλών πανεπιστημιακών κτηρίων γέμισαν γρήγορα με νερό και χαλάζι, καθώς τα συστήματα απορροής δεν κατάφεραν να διαχειριστούν τον μεγάλο όγκο που έπεσε σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η πιο σοβαρή ζημιά εντοπίζεται στο κυλικείο του Τμήματος Μαθηματικών, το οποίο παρουσιάζει εικόνες καταστροφής. Μέσα σε λίγα λεπτά, το δάπεδο του χώρου πλημμύρισε με λάσπες και νερά, ενώ αποκολλημένα τμήματα και θραύσματα της κατασκευής σκορπίστηκαν παντού, καθιστώντας το κυλικείο εντελώς απροσπέλαστο.

Με πληροφορίες από epirusgate.gr, epiruspost.gr