Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Ακραίες καιρικές συνθήκες επικράτησαν το απόγευμα της Τετάρτης (05/11) σε τμήματα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, με την περιοχή να πλήττεται από έντονη χαλαζόπτωση και ισχυρή βροχή.

Στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Φόδελε, η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε πτώση χωμάτων και πετρών στο οδόστρωμα, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία και δημιουργώντας κινδύνους για τους διερχόμενους οδηγούς.

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και την Πέμπτη (06/11), κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της Κρήτης.

Ιδιαίτερη προσοχή συνίσταται στα βόρεια, όπου οι βροχές και οι καταιγίδες θα έχουν μεγάλη διάρκεια και ένταση, επηρεάζοντας κυρίως τις περιφερειακές ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου.

Το χαλάζι σε ένα νησί με εύκρατο κλίμα αυτή την εποχή, δείχνει την ένταση των καιρικών μεταβολών που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια, με την αστάθεια να κάνει ολοένα και πιο αισθητή την παρουσία της ακόμα και σε περιοχές με παραδοσιακά ήπιο φθινόπωρο.