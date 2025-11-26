Άγρια νύχτα έζησαν οι ένοικοι πολυκατοικίας στην Καλαμαριά, που έγινε στόχος επίθεσης με τρία γκαζάκια. Οι άνθρωποι πετάχτηκαν έντρομοι από τα κρεβάτια τους στις 03:30, όταν στην είσοδο της πολυκατοικίας εξερράγη ο εκρηκτικός μηχανισμός. Η σφοδρή έκρηξη προκάλεσε εκτεταμένες φθορές και πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να σπάσουν τζαμαρίες, ενώ το θερμικό φορτίο έφτασε αρκετά ψηλά, καταστρέφοντας ολοσχερώς την είσοδο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν τα χειρότερα.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε πυλωτή πολυκατοικίας, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 26, 2025

Οι ένοικοι της πολυκατοικίας είναι σε κατάσταση σοκ. Ευτυχώς την ώρα της έκρηξης δεν κατέβαινε κάποιος από την πολυκατοικία.

Η αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνες για το συμβάν. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο κτήριο διαμένουν δύο αστυνομικοί με τις οικογένειές τους, που ίσως να ήταν οι «στόχοι».