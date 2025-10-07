Φωτογραφίες / Βίντεο: Δανάη Μαραγκού

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 10 το βράδυ της Τρίτης (7/10), σε γνωστό νυχτερινό κέντρο, στην οδό Μιχαλακοπούλου στα Ιλίσια.

Πρόκειται για τη γνωστή ντισκοτέκ, «Jacky.O.». Το νυχτερινό κέντρο βρίσκεται ανάμεσα σε ξενοδοχείο και εστιατόριο και είναι μερικά μέτρα μακριά από το Hilton.



Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας» από αστυνομικές πηγές, είναι πολύ πιθανό να υπήρξε εκρηκτικός μηχανισμός, ενώ σημειώνεται ότι δεν υπήρχε φωτιά στο σημείο.

Μάλιστα, κάποιος φέρεται να πέρασε και να πέταξε τον εκρηκτικό μηχανισμό. Σύμφωνα με περιοίκους, τέσσερα άτομα διέφυγαν τρέχοντας.

Στο σημείο έχουν σπεύσει Πυροσβεστική και Αστυνομία, καθώς και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.), ενώ ακόμη άγνωστη παραμένει η αιτία της έκρηξης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Δείτε δηλώσεις κατοίκων της περιοχής

Ωστόσο, οχήματα που βρίσκονταν παρκαρισμένα έξω από το μαγαζί έχουν υποστεί υλικές ζημιές.

Σημειώνεται πως, το νυχτερινό κέντρο ήταν κλειστό με αποτέλεσμα να αποφευχθούν τραυματισμοί.

Αυτή τη στιγμή, οι Αρχές συλλέγουν μαρτυρίες και εξετάζουν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα σχετικά με την έκρηξη.