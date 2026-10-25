Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιδείνωση του καιρού στην Αττική, με βροχές να έχουν ήδη επηρεάσει το Λεκανοπέδιο και τα φαινόμενα να αναμένεται να ενταθούν από τις επόμενες ώρες.

Ενώ η θερμοκρασία κινείται μεταξύ 15 και 21 βαθμών Κελσίου.

Το κύριο βάρος της κακοκαιρίας, ωστόσο, αναμένεται από τις πρώτες ώρες της Δευτέρας, με την ΕΜΥ να έχει εκδώσει Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, κυρίως στα ανατολικά. Τα φαινόμενα ενδέχεται κατά τόπους να συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις.

Δύο κύματα κακοκαιρίας στην Αττική

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ, η Αττική αναμένεται να δεχθεί δύο κύματα ισχυρών φαινομένων τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου.

Το πρώτο θα επηρεάσει το Λεκανοπέδιο από τις πρώτες ώρες της ημέρας και θα διαρκέσει έως περίπου το μεσημέρι.

Στη συνέχεια αναμένεται πρόσκαιρη εξασθένηση, ωστόσο τα φαινόμενα θα ενισχυθούν ξανά τις βραδινές ώρες, με νέες ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και την Τρίτη

Η κακοκαιρία δεν αναμένεται να αποχωρήσει άμεσα από την Αττική.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, οι κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν στο Λεκανοπέδιο έως και τις πρωινές ώρες της Τρίτης 27 Οκτωβρίου.

Παράλληλα, έντονα φαινόμενα προβλέπονται σε Εύβοια, Σποράδες, ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα, καθώς το νέο κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάζει σταδιακά μεγάλο μέρος της ανατολικής χώρας.

Σε αυξημένη ετοιμότητα οι Αρχές

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους Δήμους, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά κατά τη διάρκεια ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων.

Μεταξύ άλλων, η Πολιτική Προστασία συνιστά να αποφεύγεται η διέλευση από χειμάρρους και ρέματα, είτε πεζή είτε με όχημα, καθώς και η κίνηση σε πλημμυρισμένους δρόμους. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται επίσης σε σημεία με μεγάλα δέντρα, αναρτημένες πινακίδες και αντικείμενα που μπορεί να αποκολληθούν λόγω ισχυρών ανέμων.

Η κακοκαιρία θα επιμείνει μέχρι την 28η Οκτωβρίου

Η ατμοσφαιρική αστάθεια αναμένεται να διατηρηθεί και τις επόμενες ημέρες, με διαδοχικές διαταραχές να επηρεάζουν τη χώρα.

Την Τρίτη τα ισχυρότερα φαινόμενα θα μετατοπιστούν κυρίως προς το Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, ενώ στην Αττική αναμένεται σταδιακή εξασθένηση μετά τις πρωινές ώρες.

Για την Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου, η εικόνα του καιρού αναμένεται να παραμείνει άστατη σε αρκετές περιοχές, με ενισχυμένους ανέμους στο Αιγαίο και περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας.

Το επόμενο κρίσιμο διάστημα για την Αττική είναι, πάντως, από τα ξημερώματα της Δευτέρας έως και το πρωί της Τρίτης, με την ΕΜΥ να επισημαίνει την πιθανότητα κατά τόπους ισχυρών βροχών, καταιγίδων και χαλαζοπτώσεων.

Live η εξέλιξη της κακοκαιρίας