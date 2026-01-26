Φωτογραφίες – Βίντεο: Νίκος Χριστοφάκης

Ισχυρή είναι αυτή την ώρα η καταιγίδα στο κέντρο της Αθήνας.

Παράλληλα τα νότια προάστια πλήττονται για ακόμη μια φορά με τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης να ξεκινά σταδιακά να πλημμυρίζει και να γίνεται αδιαπέραστη.

Δείτε βίντεο της «Ζούγκλας»:

Σημειώνεται πως ο ουρανός έχει σκοτεινιάσει και στα βόρεια προάστια.

Δείτε φωτογραφίες της «Ζούγκλας»:

Σύμφωνα με το meteo, αυτή την ώρα βρέχει στις εξής περιοχές:

Κέντρο της Αθήνας

Νέος Κόσμος

Βόρεια προάστια

Φάληρο

Νίκαια

Υμηττός, Δάφνη

Ηλιούπολη

Κορυδαλλό

Πειραιά

Αγιος Κοσμάς,

Ελληνικό

Παλαιό Φάληρο

Χαλάνδρι

Καλλιθέα

Παπάγου

Ασπρόπυργος

Πετρούπολη

Νέα Σμύρνη

Πατήσια

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με αρ. πρωτ.2/2026 που εκδόθηκε την Κυριακή στις 11.30 π.μ. επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Αναλυτικά:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους και χαλαζοπτώσεις, προβλέπονται σήμερα Δευτέρα (26-01-2026) σε πολλές περιοχές της ανατολικής χώρας και αύριο Τρίτη (27-01-2026) μέχρι το απόγευμα στη νότια – νοτιοανατολική νησιωτική Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν:

α. στην ανατολική Μακεδονία, την κεντρική Μακεδονία και τη Θράκη έως αργά το βράδυ της Δευτέρας. Στη Θεσσαλονίκη ειδικότερα έως το απόγευμα.

β. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου σήμερα Δευτέρα από νωρίς το απόγευμα έως και το πρωί της Τρίτης

γ. στα Δωδεκάνησα σήμερα Δευτέρα από νωρίς το απόγευμα έως και τις απογευματινές ώρες της Τρίτης

δ. στην Κρήτη σήμερα Δευτέρα έως και τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης

ε. στην Αττική έως και τις μεσημβρινές ώρες σήμερα Δευτέρα.

Β. Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως σήμερα αργά το απόγευμα.

Δείτε live χάρτη που δείχνει την πορεία της κακοκαιρίας: