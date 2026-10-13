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Τα επικίνδυνα φαινόμενα έχουν ξεκινήσει να πλήττουν τη χώρα από χθες το βράδυ ενώ αναμένεται να ενταθούν αύριο, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου.
Στις 16:00 ήχησε 112 για την Εύβοια την Σκύρο και τις Σποράδες. «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναγράφεται στο προειδοποιητικό μήνυμα που έστειλε η Πολιτική Προστασία στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών.
Το προειδοποιητικό μήνυμα του 112:
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται στις περιοχές #Εύβοιας, #Σκύρου & #Σποράδων από μεσημέρι Τρίτης 13-10 έως απόγευμα Τετάρτης 14-10. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.
ℹ️ https://t.co/zGd6pG8TKj
@pyrosvestiki
@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) October 13, 2026
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω κακοκαιρίας στην Αττική
Ωστόσο, σοβαρά προβλήματα έχουν εντοπιστεί και στην Αττική, καθώς οι κεντρικές οδικές αρτηρίες έχουν «κολλήσει» και τα φρεάτια έχουν «φουσκώσει». Παράλληλα, σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις της Τροχαίας, πολλοί είναι οι δρόμοι που αντιμετωπίζουν θέματα.
Και συγκεκριμένα οι αστυνομικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι λόγω έντονων καιρικών φαινομένων διενεργούνται οι κάτωθι εκτροπές κυκλοφορίας:
- Οδός Ημέρου Πεύκου από το ύψος της οδού Ιωάννου στο Πικέρμι,
- Π.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου από 39,5 χ/θ έως 39,7 χ/θ ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα στην περιοχή των Μεγάρων (διενεργείται αντιδρόμηση από το έτερο ρεύμα κυκλοφορίας),
- Οδός Ομηρίδου Σκυλίτση από το ύψος της οδού Τζαβέλλα ρεύμα προς Λ. Ποσειδώνος στην περιοχή του Πειραιά.
Βίντεο από την κατάσταση που επικρατεί στο Πέραμα και την Μάνδρα:
Live η πορεία της κακοκαιρίας:
Σε «κόκκινο» συναγερμό επτά περιφέρειες
Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά λόγω των ισχυρών βροχών και καταιγίδων που αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας σήμερα Τρίτη, και αύριο Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026, οι οποίες θα συνοδεύονται τοπικά από πολύ θυελλώδεις ανέμους.
- Την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
- Την Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας
- Την Περιφέρεια Αττικής
- Την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
- Την Περιφέρεια Κρήτης
- Τις Περιφερειακές Ενότητες Σάμου και Ικαρίας, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και
- Την Περιφέρεια Πελοποννήσου
Ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε επιφυλακή, καθώς το σημερινό βράδυ και η αυριανή ημέρα αναμένεται να είναι δύσκολες, λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.
Μεγάλο δέντρο κατέρρευσε στο κέντρο της Λαμίας από την κακοκαιρία
Πηγή: Lamia Report
Εκτροπές κυκλοφορίας λόγω έντονων βροχοπτώσεων
Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων διενεργούνται οι κάτωθι εκτροπές κυκλοφορίας:
- Οδός Ημέρου Πεύκου από το ύψος της οδού Ιωάννου στο Πικέρμι,
- Π.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου από 39,5 χ/θ έως 39,7 χ/θ ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα στην περιοχή των Μεγάρων (διενεργείται αντιδρόμηση από το έτερο ρεύμα κυκλοφορίας),
- Οδός Ομηρίδου Σκυλίτση από το ύψος της οδού Τζαβέλλα ρεύμα προς Λ. Ποσειδώνος στην περιοχή του Πειραιά.
Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Αθηνών-Κορίνθου
Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Π.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου από 39,5 χ/θ έως 39,7 χ/θ ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα στην περιοχή των Μεγάρων, λόγω κακοκαιρίας. Διενεργείται αντιδρόμηση από το έτερο ρεύμα κυκλοφορίας.
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή της Σαλαμίνας
Θυελλώδεις άνεμοι με ριπές άνω των 100km/h την Τετάρτη
Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενη ανακοίνωση κακοκαιρία με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και θυελλώδεις ανέμους αναμένεται να επικρατήσει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026.
Σχετικά με τις βροχοπτώσεις, εντονότερα και μεγαλύτερης διάρκειας θα είναι τα φαινόμενα στα ανατολικά ηπειρωτικά, στην Εύβοια, στις Σποράδες, στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη. Στις Σποράδες, στην Εύβοια και ενδεχομένως στη Βόρεια Αττική αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής. Αυξημένη είναι η πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων κυρίως στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη.
Όσων αφορά στους ανέμους, στο Αιγαίο, στα ανατολικά ηπειρωτικά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στη Θράκη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις έως 8 μποφόρ, ωστόσο αναμένονται ριπές ανέμου στα επίπεδα των 90-100 km/h και κατά τόπους ακόμα ισχυρότερες. Μικρή εξασθένηση των ανέμων αναμένεται από τις απογευματινές ώρες.
Στους προγνωστικούς χάρτες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι εκτιμώμενες μέγιστες ριπές ανέμου για τις χρονικές περιόδους Τετάρτη14/10/2026, 06:00-09:00 και Τετάρτη14/10/2026, 12:00-15:00.
Πηγή: meteo
Εκτροπές κυκλοφορίας λόγω κακοκαιρίας σε Πικέρμι και Σαλαμίνα
Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων διενεργούνται οι κάτωθι εκτροπές κυκλοφορίας:
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Οδός Ημέρου Πεύκου από το ύψος της οδού Ιωάννου στο Πικέρμι,
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Λ. Σαλαμίνος 256 από Αγ. Νικόλαο προς Παλούκια στη Σαλαμίνα.
Στην Εύβοια έπεσε δρόμος από την κακοκαιρία
Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή της Γέφυρας Καλυβίτη ανακοίνωσε ο Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων στην Εύβοια, εξαιτίας υποχώρησης του υπεδάφους που καθιστά αναγκαία τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια των οδηγών.
Εικόνες από την υποχώρηση του οδοστρώματος:
Συναγερμός στη Σκάλα Ερεσού στη Λέσβο από τις ισχυρές καταιγίδες
Νεροποντή μετέτρεψε το αεροδρόμιο της Χίου σε... πισίνα
Βίντεο από την νεροποντή στα Καλύβια Αττικής
Κλειστά σχολεία την Τετάρτη λόγω των έντονων φαινομένων
Κλειστά θα είναι αύριο τα σχολεία σε Εύβοια, Σποράδες και Δωδεκάνησα.
Τι ισχύει για την περιοχή της Αττικής
Μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί συνολική απόφαση από την Περιφέρεια Αττικής για οριζόντιο κλείσιμο των σχολείων στο Λεκανοπέδιο.
Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές και οι κατά τόπους Δήμαρχοι παρακολουθούν την εξέλιξη των φαινομένων -ιδιαίτερα στα ανατολικά και βόρεια τμήματα του νομού- και δεν αποκλείεται να υπάρξουν τοπικές ανακοινώσεις εφόσον οι καιρικές συνθήκες επιδεινωθούν περαιτέρω.
Προειδοποίηση Αρναούτογλου για την κακοκαιρία
Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας αναμένεται να βρεθούν η Αττική και η Εύβοια, με τον Σάκη Αρναούτογλου να απευθύνει σύσταση για αυξημένη προσοχή καθώς τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα.
Στην Αττική τα αναμενόμενα ύψη βροχής ενδέχεται να προκαλέσουν τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα, ταχεία άνοδο της στάθμης σε ρέματα, καθώς και προβλήματα στην κυκλοφορία λόγω συσσώρευσης υδάτων προειδοποιεί ο Σάκης Αρναούτογλου ο οποίος χαρακτηριστικά επισημαίνει: «Αττική: ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι δυνατές βροχές σήμερα συναντούν αύριο Τετάρτη και θυελλώδεις βοριάδες. Ένας συνδυασμός που μπορεί να δοκιμάσει τις αντοχές του νομού Αττικής αλλά και την Εύβοια!».
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Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ
Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που κατά τόπους ενδέχεται να συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις, θα εκδηλωθούν σε μεγάλο μέρος της χώρας σήμερα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, και αύριο, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου.
Τα εντονότερα φαινόμενα αναμένονται κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, όπου οι καταιγίδες μπορεί να παρουσιάσουν μεγαλύτερη ένταση.
Παράλληλα, από το βράδυ της Τρίτης προβλέπεται σημαντική ενίσχυση των ανέμων στο βόρειο Αιγαίο, με βορειοανατολικές διευθύνσεις και κατά τόπους πολύ θυελλώδεις εντάσεις.
Η ΕΜΥ επισημαίνει ότι η επιδείνωση θα έχει διάρκεια και μέσα στην Τετάρτη, με τις καιρικές συνθήκες να παραμένουν κατά τόπους έντονες.
Πιο συγκεκριμένα:
1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
Α. Σήμερα Τρίτη (13-10-2026)
α) Πρόσκαιρα στα νησιά του Ιονίου (Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ζάκυνθος), στη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).
β) Στη Χαλκιδική από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).
γ) Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) από τις απογευματινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση). Επισημαίνεται ότι στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια.
δ) Στην Εύβοια από τις απογευματινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση). Επισημαίνεται ότι στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια.
ε) Στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και τις Κυκλάδες (κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα) από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).
στ) Στα Δωδεκάνησα από αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).
ζ) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).
Β. Αύριο Τετάρτη (14-10-2026)
α) Στην Εύβοια έως αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).
β) Πρόσκαιρα στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και τις Κυκλάδες (κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα) έως τις πρώτες ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).
γ) Στη Χαλκιδική έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).
δ) Στις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).
ε) Στα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).
στ) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).
2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 και πρόσκαιρα τοπικά έως 10 μποφόρ θα πνέουν αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και βαθμιαία και στο κεντρικό, από το βράδυ της Τρίτης έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης.
Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες
Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:
– Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.
– Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.
– Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.
– Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).
– Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.
– Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).
– Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.
Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:
Αν βρίσκεστε στο σπίτι
– Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.
– Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.
Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο
– Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.
– Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.
– Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.
– Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.
Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο
– Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.
– Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.
– Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.
– Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.
– Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.
– Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).
– Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.
– Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.
– Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.