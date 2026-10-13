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Τα επικίνδυνα φαινόμενα έχουν ξεκινήσει να πλήττουν τη χώρα από χθες το βράδυ ενώ αναμένεται να ενταθούν αύριο, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου.

Στις 16:00 ήχησε 112 για την Εύβοια την Σκύρο και τις Σποράδες. «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναγράφεται στο προειδοποιητικό μήνυμα που έστειλε η Πολιτική Προστασία στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών.

Το προειδοποιητικό μήνυμα του 112:

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται στις περιοχές #Εύβοιας, #Σκύρου & #Σποράδων από μεσημέρι Τρίτης 13-10 έως απόγευμα Τετάρτης 14-10. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/zGd6pG8TKj @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 13, 2026

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω κακοκαιρίας στην Αττική

Ωστόσο, σοβαρά προβλήματα έχουν εντοπιστεί και στην Αττική, καθώς οι κεντρικές οδικές αρτηρίες έχουν «κολλήσει» και τα φρεάτια έχουν «φουσκώσει». Παράλληλα, σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις της Τροχαίας, πολλοί είναι οι δρόμοι που αντιμετωπίζουν θέματα.

Και συγκεκριμένα οι αστυνομικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι λόγω έντονων καιρικών φαινομένων διενεργούνται οι κάτωθι εκτροπές κυκλοφορίας:

Οδός Ημέρου Πεύκου από το ύψος της οδού Ιωάννου στο Πικέρμι, Π.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου από 39,5 χ/θ έως 39,7 χ/θ ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα στην περιοχή των Μεγάρων (διενεργείται αντιδρόμηση από το έτερο ρεύμα κυκλοφορίας), Οδός Ομηρίδου Σκυλίτση από το ύψος της οδού Τζαβέλλα ρεύμα προς Λ. Ποσειδώνος στην περιοχή του Πειραιά.

Βίντεο από την κατάσταση που επικρατεί στο Πέραμα και την Μάνδρα:

Live η πορεία της κακοκαιρίας:

Σε «κόκκινο» συναγερμό επτά περιφέρειες

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά λόγω των ισχυρών βροχών και καταιγίδων που αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας σήμερα Τρίτη, και αύριο Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026, οι οποίες θα συνοδεύονται τοπικά από πολύ θυελλώδεις ανέμους.

Την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Την Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας Την Περιφέρεια Αττικής Την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Την Περιφέρεια Κρήτης Τις Περιφερειακές Ενότητες Σάμου και Ικαρίας, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και Την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε επιφυλακή, καθώς το σημερινό βράδυ και η αυριανή ημέρα αναμένεται να είναι δύσκολες, λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.