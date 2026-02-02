Έντονη ανησυχία, αγανάκτηση και θλίψη προκαλούν τα σοβαρά επεισόδια και οι επιθέσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του γυναικείου αγώνα ποδοσφαίρου της Α’ Εθνικής μεταξύ του Οδυσσέα Μοσχάτου και της ΑΕΚ, με αποτέλεσμα τραυματισμούς και σοβαρή διατάραξη της ασφάλειας εντός και πέριξ του γηπέδου.

Ιδιαίτερο σοκ έχει προκαλέσει το βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα και έχει ήδη κάνει τον γύρο του κόσμου. Σε αυτό καταγράφεται μια νεαρή αθλήτρια να κλαίει με λυγμούς, εμφανώς αδυνατώντας να διαχειριστεί τις σκηνές βίας και φόβου που βίωσε. Πρόκειται για μια εικόνα που δεν προσβάλλει μόνο το ίδιο το άθλημα, αλλά πλήττει ευθέως κάθε έννοια ασφάλειας, ανθρωπιάς και σεβασμού προς τις αθλήτριες.

Τα γεγονότα αυτά καθίστανται ακόμη πιο ανησυχητικά, καθώς εκτυλίχθηκαν λίγες μόλις ημέρες μετά τον τραγικό χαμό οπαδών του ΠΑΟΚ – ένα γεγονός που συγκλόνισε το πανελλήνιο και θα έπρεπε να λειτουργήσει ως ξεκάθαρο μήνυμα αφύπνισης για όλους τους αρμόδιους φορείς. Παρ’ όλα αυτά, η βία φαίνεται να εξακολουθεί να βρίσκει χώρο στα γήπεδα.

Το βίντεο από το περιστατικό:

Στο θέμα παρενέβη η ΠΕΠΙΕΘ, η οποία απέστειλε επίσημη επιστολή προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Υπουργείο Παιδείας, θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η οποία ζητά σε βάθος την διερεύνηση του περιστατικού, την απόδοση ευθυνών σε όλους τους εμπλεκόμενους, τον έλεγχο όλων των καμερών εντός και πέριξ του γηπέδου, τη λήψη καταθέσεων από όλους τους αρμόδιους και εμπλεκόμενους φορείς, καθώς και την κατάθεση της αθλήτριας που εμφανίζεται στο επίμαχο βίντεο, η οποία είναι και αρχηγός της ομάδας της ΑΕΚ.

Παράλληλα, καθίσταται επιβεβλημένη η άμεση λήψη αυστηρών και ουσιαστικών μέτρων, με σαφές νομικό πλαίσιο και πραγματικές ποινές, ώστε να σταματήσει οριστικά η ατιμωρησία και να διασφαλιστεί ότι παρόμοια φαινόμενα δεν θα επαναληφθούν.

Ο Cpt. Dr. Γεώργιος Βάλλης, επισημάνει ότι η θέση απέναντι στη βία είναι ξεκάθαρη και αδιαπραγμάτευτη. Κάθε μορφή βίας, επιθέσεων και φανατισμού δεν έχει καμία θέση στον αθλητισμό. Το ποδόσφαιρο –και ο αθλητισμός συνολικά– οφείλει να ενώνει, να εμπνέει και να καλλιεργεί αξίες, όχι να γεννά φόβο και τραυματικές εμπειρίες.

Η ανοχή στη βία δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνεχιστεί. Η προστασία των αθλητριών, των φιλάθλων και όλων όσοι βρίσκονται στους αγωνιστικούς χώρους αποτελεί αδιαπραγμάτευτη ευθύνη της Πολιτείας και των αρμόδιων αρχών.