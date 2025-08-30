Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκεται η Δυτική Ελλάδα, σύμφωνα και με την έκτακτη πρόγνωση της ΕΜΥ.

Ισχυροί άνεμοι πλήττουν την περιοχή, ενώ ήδη η Κοζάνη και τα Γιάννενα αντιμετωπίζουν τα πρώτα προβλήματα με μπουρίνια και ισχυρές χαλαζοπτώσεις.

Στην Κοζάνη, από τον αέρα ξεριζώθηκαν ακόμη και κάγκελα από μπαλκόνι στην οδό Δημοκρατίας στην Πτολεμαΐδα, ενώ ξεκόλλησε και μέρος της στέγης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Τα φαινόμενα πλήττουν από το απόγευμα του Σαββάτου την ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης, της Εορδαίας και της Καστοριάς αλλά κι όλη τη Δυτική Μακεδονία.

Δείτε βίντεο:

Από τους ισχυρούς ανέμους, είχε ξεσπάσει νωρίτερα φωτιά από δέντρο που έπεσε σε καλώδια ηλεκτροδότησης στην Κοζάνη, ενώ νέες εστίες ξέσπασαν και από κεραυνούς.

Στα Ιωάννινα, ματαιώθηκε μεγάλη συναυλία με την Άννα Βίσση, τον Αντώνη Ρέμο και τις Μέλισσες, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι ξήλωσαν τη σκηνή συναυλίας πριν την έναρξή της και μάλιστα την ώρα που οι τεχνικοί έφτιαχναν τις τελευταίες λεπτομέρειες.

Επίσης, στην Κοζάνη έσπασε ένα μεγάλο κλαδί από δέντρο στην παιδική χαρά στην οδό Πίνδου: