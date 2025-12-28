Ισχυροί βόρειοι άνεμοι εντάσεως 6 -7 μποφόρ πνέουν από το μεσημέρι της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη και σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, θα συνεχιστούν μέχρι και το βράδυ με αυξανόμενη ένταση που θα ξεπεράσει τα 10 μποφόρ έχοντας βόρεια – βορειοδυτική κατεύθυνση.

Η Πολιτική Προστασία συνιστά στους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τις μετακινήσεις τους στους δρόμους της πόλης, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πτώσης κλαδιών και αντικειμένων, αλλά και να προσέξουν τα αντικείμενα που τυχόν κρέμονται στα μπαλκόνια των σπιτιών τους.

Σύμφωνα με τη τελευταία ενημέρωση δέντρα έπεσαν στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης προκαλώντας έντονα προβλήματα, ενώ σε μία περίπτωση δέντρο έπεσε πάνω σε σταθμευμένο ΙΧ προκαλώντας του μικρές υλικές ζημιές.

Παράλληλα πάνω από 28 πτώσεις δέντρων σημειώθηκαν στον Χορτιάτη, το Ρετζίκι και το Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Παράλληλα οι ισχυροί άνεμοι δημιουργούν μεγάλα προβλήματα και στους δρόμους με παρασύρσεις κάδων απορριμμάτων.