Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην περιοχή Θέρισσος του Ηρακλείου, όπου νωρίτερα ακούστηκε ένας δυνατός κρότος, από μηχανουργείο της περιοχής.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν με τρία οχήματα οκτώ πυροσβέστες ενώ στο σημείο βρίσκεται και το ανακριτικό της πυροσβεστικής, που διερευνά την αιτία του θορύβου, από τον οποίο φέρεται να προκλήθηκαν καταστροφές περιορισμένης έκτασης. Στην περιοχή που είναι μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες του Ηρακλείου, λόγω του εκκωφαντικού θορύβου, υπήρξε αναστάτωση.

Σύμφωνα με το Cretalive, από το ωστικό κύμα προκλήθηκαν ζημιές, με τζάμια να σπάνε, ενώ κάτοικοι φαίνεται πετάχτηκαν έντρομοι από τα σπίτια και τις επιχειρήσεις τους.

Από το συμβάν τραυματίστηκε ένα άτομο, ευτυχώς ελαφρά και δεν χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.