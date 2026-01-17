Όπως αναφέρουν Ιταλικά Μέσα Ενημέρωσης, η Σικελία ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει μια από τις πιο έντονες περιόδους σοβαρών καιρικών φαινομένων για τον Χειμώνα του 2026.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους της γειτονικής χώρας, μια βαθιά κυκλωνική δίνη, που αναδύεται από τη Βόρεια Αφρική, προβλέπεται να πλήξει το νησί μεταξύ Κυριακής 18 Ιανουαρίου και Δευτέρας 19 Ιανουαρίου, φέρνοντας μαζί της θυελλώδεις ανέμους, καταρρακτώδεις βροχές και χιονοπτώσεις ρεκόρ στην Αίτνα.

Ο σχηματισμός αυτού του κυκλώνα δεν είναι τυχαίο γεγονός, αλλά το αποτέλεσμα μιας βίαιης ατμοσφαιρικής δυναμικής.

Σε αντίθεση με πολλά καιρικά συστήματα που διασχίζουν γρήγορα την Ιταλία, αυτός ο κυκλώνας κινδυνεύει να γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνος λόγω της στατικής του φύσης.

Ένα τεράστιο σύστημα υψηλής πίεσης πάνω από την κεντρική Ευρώπη και τα Βαλκάνια θα λειτουργήσει σαν ένα πραγματικό «τείχος», εμποδίζοντας τη δίνη να συνεχίσει προς τα βόρεια.

Το αποτέλεσμα; Ο κυκλώνας θα παραμείνει κολλημένος ανάμεσα στη Σικελία και το Ιόνιο Πέλαγος, με τεράστιες ποσότητες βροχής για ώρες, ιδιαίτερα στις ανατολικές πλαγιές (Πελοριτάνι, Αίτνα και Ιμπλέι), όπου το φαινόμενο «stau» (η αναγκαστική ανύψωση του υγρού αέρα από τα βουνά) θα ενισχύσει την ένταση των βροχοπτώσεων.

Η Πολιτική Προστασία έχει ήδη αρχίσει να εκδίδει τα πρώτα προειδοποιητικά δελτία.