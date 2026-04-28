Νέος σεισμός 4,9 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι στη Σκιάθο.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 8 χιλιόμετρα δυτικά του νησιού ενώ το εστιακό βάθος εντοπίεται στα 14,1 χιλιόμετρα.

Δείτε πως κατέγραψε τον σεισμό ο σεισμογράφος του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου που βρίσκεται εγκατεστημένος στην Σκύρο:

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην περιοχή με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να ανησυχήσουν.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, Ευθύμιο Λέκκα, ο σεισμός σημειώθηκε από γνωστό χαρτογραφημένο ρήγμα.

Ο ίδιος ανέφερε πως το φαινόμενο είναι υπό παρακολούθηση αλλά δεν φένεται να υπάρχει λόγος ιδιαίτερης ανησυχίας.

Σημειώνεται πως νωρίτερα κοντά στο νησί σημειώθηκε σεισμός 4,7 Ρίχτερ.

Όσον αφορά στην προηγούμενη δόνηση σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 8 χλμ. δυτικά της Σκιάθου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 13,1 χιλιόμετρα.

Η δόνηση έγινε αισθητή και στην Αττική.

Περίπου δέκα λεπτά αργότερα, ακολούθησαν δύο μετασεισμοί, της τάξεως των 3,3 και 2,4 Ρίχτερ, αντίστοιχα. Στις 14:42 σημειώθηκε και άλλος μετασεισμός, σαφώς ασθενέστερος (1,9 Ρίχτερ). Οι δονήσεις συνεχίζονται.