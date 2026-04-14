Ένα αυτοσχέδιο βεγγαλικό που δημιούργησε από μεγάλη ποσότητα πυρίτιδας, όπως φαίνεται από την έκρηξη που ακολούθησε, τοποθέτησε νεαρός στο 2ο δημοτικό σχολείο Παλαιού Φαλήρου, το βράδυ της Ανάστασης. Το συγκεκριμένο σχολείο βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από την εκκλησία Παναγίτσα του Παλαιού Φαλήρου.

Όπως φαίνεται από το βίντεο που ακολουθεί, ο νεαρός με την άσπρη κοντομάνικη μπλούζα, αφού μπήκε στο σχολείο πηδώντας τη μάντρα, τοποθέτησε το αυτοσχέδιο βεγγαλικό κι αφού το άναψε, στη συνέχεια πήδηξε και πάλι τη μάντρα βγαίνοντας έξω, λίγο πριν ακολουθήσει μια ισχυρότατη έκρηξη, την οποία παρακολούθησε με την παρέα του, που βιντεοσκόπησαν το συμβάν.

Οι νεαροί θέλησαν να τηρήσουν το εκρηκτικό έθιμο της Ανάστασης, αλλά με ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο, αφού εύκολα μπορεί να καταλάβει κανείς τις οδυνηρές συνέπειες, που θα είχε για τον νεαρό η ισχυρότατη αυτή έκρηξη, αν κάτι πήγαινε στραβά και δεν προλάβαινε να απομακρυνθεί έγκαιρα, από το προαύλιο του σχολείου.