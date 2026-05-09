Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών εξέδωσε την ετυμηγορία του για την αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε στον κεντρικό πεζόδρομο των Σερρών ανήμερα της Πρωτοχρονιάς του 2025. Η απόφαση, η οποία ανακοινώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής (8/5) μετά από μια μακρά ακροαματική διαδικασία, επιβάλλει την ποινή της ισόβιας κάθειρξης στον φυσικό αυτουργό του εγκλήματος, καθώς τραυμάτισε θανάσιμα το θύμα με στρατιωτικό μαχαίρι.

Παράλληλα, τρεις ακόμη κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν σε κάθειρξη 10 ετών για απλή συνέργεια. Το δικαστήριο έκρινε ότι συμμετείχαν στην επίθεση με χτυπήματα, ενώ ένας εξ αυτών χρησιμοποίησε πιστόλι κρότου για εκφοβιστικούς πυροβολισμούς στον αέρα.

Στους τρεις συνεργούς επιβλήθηκαν επίσης, κατά περίπτωση, ποινές για πλημμελήματα όπως συμπλοκή, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παραβάσεις του νόμου περί όπλων.

Ένα πέμπτο πρόσωπο που είχε παραπεμφθεί στη δίκη κρίθηκε αθώο.

Σημειώνεται ότι στους καταδικασθέντες (ηλικίας 28 έως 31 ετών) δεν αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό, με αποτέλεσμα να επιστρέψουν στις φυλακές όπου κρατούνταν από τον περασμένο Ιανουάριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, όλα ξεκίνησαν από μια διαφωνία στην είσοδο νυχτερινού κέντρου. Ο 34χρονος επιχείρησε να παρακάμψει τη σειρά αναμονής, γεγονός που οδήγησε σε έντονο καβγά με εργαζόμενο του καταστήματος.

Λίγη ώρα αργότερα, ο εν λόγω εργαζόμενος, μαζί με την ομάδα των υπολοίπων, εντόπισαν τον 34χρονο έξω από ένα ψητοπωλείο, όπου του επιτέθηκαν ομαδικά, κόβοντας το νήμα της ζωής του.