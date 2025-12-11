Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αιγαίου επέβαλε ισόβια δεσμά στον δράστη της δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς Ψαράκου.

Το δικαστήριο κήρυξε ένοχο τον κατηγορούμενο για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και τον καταδίκασε στην ανώτατη προβλεπόμενη ποινή, χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών.

Το Εφετείο έκρινε ότι ο δράστης αφαίρεσε τη ζωή της Γαρυφαλλιάς ενώ βρισκόταν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και όχι σε βρασμό ψυχικής ορμής, όπως επιχείρησε να αποδείξει η υπεράσπισή του για να πετύχει μειωμένο καταλογισμό και μείωση της πρωτόδικης ποινής.

Εξάλλου, ο εισαγγελέας τάχθηκε αρνητικά στο αίτημα των συνηγόρων του να του αναγνωριστούν η ελαφρυντική περίσταση που αφορά στον σύννομο πρότερο βίο και η καλή διαγωγή μετά την πράξη και κατά τον χρόνο κράτησης.

Ως εκ τούτου δε μειώθηκε η ποινή της πρωτόδικης απόφασης για τον δράστη, στον οποίον είχε επιβληθεί η ποινή της ισόβιας κάθειρξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση και αναμένεται να επιστρέψει στις φυλακές.

Μετά το τέλος της διαδικασίας, η μητέρα της Γαρυφαλλιάς ξέσπασε σε κλάματα κατά την έξοδό της από το δικαστήριο.

Το έγκλημα έγινε στις 16 Ιούλιου του 2021 και αποκαλύφθηκε όταν η 26χρονη Γαρυφαλλιά βρέθηκε νεκρή σε παραλία του νησιού. Ο καθ’ ομολογία δράστης σύμφωνα με το κατηγορητήριο τη χτύπησε, την έσυρε στα βράχια και την πέταξε στη θάλασσα.

Επί 30 ώρες κρυβόταν σε μια σπηλιά, όπου και τον εντόπισαν οι αρχές. Στους αστυνομικούς απέδωσε τη δολοφονία της κοπέλας στην κακιά στιγμή καθώς εκνευρίστηκε από τις λάθος οδηγίες που του έδωσε για να πάνε σε μια ερημική παραλία του νησιού.

Σε ανακοίνωση του το γραφείο συνεργατών του Αλέξη Κούγια ανέφερε σχετικά:

«Σήμερα, 11 Δεκεμβρίου 2025, μία ημέρα μετά τα γενέθλια της αδικοχαμένης Γαρυφαλλιάς Ψαράκου, η οποία θα συμπλήρωνε τα 30 της χρόνια, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αιγαίου εξέδωσε την απόφασή του για τη δολοφονία της. Η δίκη ολοκληρώθηκε μετά από έξι συνεδριάσεις, σε έντονο και συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα. Να σημειωθεί ότι οι γονείς και τα αδέλφια της Γαρυφαλλιάς έδωσαν το παρών σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, βιώνοντας ξανά τον ανείπωτο πόνο της απώλειάς της.

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αιγαίου, με ομόφωνη απόφασή του:

Κήρυξε ένοχο τον κατηγορούμενο για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και τον καταδίκασε στην ανώτατη προβλεπόμενη ποινή, την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, απέρριψε ομόφωνα όλους τους ισχυρισμούς του περί μειωμένου καταλογισμού και περί βρασμού ψυχικής ορμής και απέρριψε ομόφωνα κάθε αίτημα αναγνώρισης ελαφρυντικών περιστάσεων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι το Δικαστήριο δεν πείστηκε από την προσπάθεια του κατηγορουμένου και της υπεράσπισής του να εμφανιστεί ως άτομο με ψυχική νόσο που δεν αντιλαμβανόταν τον άδικο χαρακτήρα της αποτρόπαιας πράξης του.

Το δικηγορικό μας γραφείο, το οποίο είχε αναλάβει την υπόθεση από την πρώτη στιγμή, συνέχισε —μετά τον θάνατο του ιδρυτή του, Αλέξη Κούγια— με ιδιαίτερο ηθικό χρέος και σθένος τον αγώνα για τη δικαίωση της μνήμης της Γαρυφαλλιάς. Και σήμερα ο αγώνας αυτός δικαιώθηκε.

Την οικογένεια εκπροσώπησε επάξια ενώπιον του Δικαστηρίου ο συνεργάτης μας, Αλέξης Μαυραϊδής, ως συνήγορος των υποστηριζόντων την κατηγορία.

Το γραφείο μας και ο συνήγορος Αλέξης Μαυραϊδής εκφράζουμε:

την απόλυτη ικανοποίησή μας για την εκδοθείσα απόφαση, τον σεβασμό μας για την άρτια και υποδειγματική ακροαματική διαδικασία που διενεργήθηκε, και πρωτίστως την απέραντη εκτίμησή μας προς την οικογένεια της Γαρυφαλλιάς —τους γονείς και τα τρία αδέλφια της— οι οποίοι στάθηκαν με αξιοπρέπεια, γενναιότητα και ευπρέπεια απέναντι σε μια τραγική δοκιμασία που καμία οικογένεια δεν θα έπρεπε να ζει.

Πάνω απ’ όλα, όμως, θέλουμε να ευχαριστήσουμε την οικογένεια της Γαρυφαλλιάς, ιδίως τη μητέρα της, Αλεξάνδρα Μάκου, για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο γραφείο μας και για τον αγώνα που δίνει καθημερινώς με αξιοπρέπεια, ώστε να συνεχίσει να ακούγεται η φωνή της Γαρυφαλλιάς. Η στάση της, όπως και η στάση όλης της οικογένειας, υπήρξε πηγή δύναμης μέσα στον μεγαλύτερο δυνατό πόνο.

Σήμερα, η Δικαιοσύνη μίλησε. Η μνήμη της Γαρυφαλλιάς δικαιώθηκε και η σημερινή απόφαση αποτελεί μια ηθική δικαίωση για την οικογένειά της. Όπως προέκυψε και από την αποδεικτική διαδικασία, η Γαρυφαλλιά ήταν ένα εξαίρετο πλάσμα, ένα νέο κορίτσι που σκόρπιζε χαρά και αγάπη σε όλους γύρω της, με όνειρα, ευγένεια, καλοσύνη και μια ζωή μπροστά της που δεν πρόλαβε να ζήσει.

Η δικαστική αυτή κρίση δεν απαλύνει τον πόνο των γονιών και των αδελφών της, όμως αποτελεί ένα σαφές μήνυμα ότι η κοινωνία και η Δικαιοσύνη δεν ανέχονται καμία μορφή βίας εις βάρος των γυναικών.

