Ισόβια κάθειρξη, επιπλέον ποινή φυλάκισης 9 μηνών και χρηματικό πρόστιμο ύψους 2.400.500 ευρώ επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Δωδεκανήσου σε έναν 32χρονο Αρμένιο κυβερνήτη ταχύπλοου για το ναυάγιο της 14ης Οκτωβρίου 2025 στο Παραδείσι της Ρόδου.

Από την ανατροπή του σκάφους έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό ένα 10χρονο αγόρι από το Ιράκ και ένας 21χρονος Παλαιστίνιος από τη Γάζα. Στους δύο συγκατηγορούμενούς του, έναν 31χρονο από το Αζερμπαϊτζάν και έναν 34χρονο Αρμένιο, επιβλήθηκε φυλάκιση 9 μηνών με τριετή αναστολή.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το μοιραίο ταχύπλοο είχε αναχωρήσει από τη Μαρμαρίδα της Τουρκίας το βράδυ της 13ης Οκτωβρίου 2025 με 21 επιβαίνοντες. Ήταν υπερφορτωμένο, δεν διέθετε σωσίβια ούτε φώτα ναυσιπλοΐας, ενώ κανείς από τους χειριστές δεν είχε δίπλωμα. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, εντοπίστηκε από περιπολικό του Λιμενικού να κατευθύνεται προς τη Ρόδο.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο κυβερνήτης αγνόησε τα ηχητικά και φωτεινά σήματα, ανέπτυξε ταχύτητα και προέβη σε επικίνδυνους ελιγμούς, με αποτέλεσμα την ανατροπή του σκάφους. Συνολικά διασώθηκαν 16 μετανάστες, ενώ οι σοροί των δύο θυμάτων ανασύρθηκαν μιάμιση ώρα αργότερα.

Οι καταθέσεις και η ανατροπή στους ισχυρισμούς

Οι διασωθέντες κατέθεσαν ότι είχαν πληρώσει από 3.500 έως 4.300 ευρώ σε κύκλωμα διακινητών μέσω κοινωνικών δικτύων, υποδεικνύοντας και τους τρεις συλληφθέντες ως χειριστές του σκάφους. Όπως περιέγραψαν, στη θέα του Λιμενικού οι τρεις άνδρες πανικοβλήθηκαν, στρίβοντας απότομα το τιμόνι. Ωστόσο, ο 32χρονος, με συμπληρωματική του απολογία τον Ιανουάριο του 2026, ανέλαβε εξ ολοκλήρου την ευθύνη του κυβερνήτη, υποστηρίζοντας ότι οι άλλοι δύο ήταν απλώς επιβάτες.

Η διαφωνία για τα αίτια της βύθισης

Ο 32χρονος ισχυρίστηκε ότι ανέλαβε τη διακυβέρνηση έναντι δωρεάν μεταφοράς του στην Ελλάδα, ενώ κατηγόρησε το Λιμενικό για πυροβολισμούς και εμβολισμό του ταχύπλοου — έναν ισχυρισμό που διέψευσε κατηγορηματικά ο κυβερνήτης του περιπολικού, αποδίδοντας την ανατροπή αποκλειστικά στους ελιγμούς πανικού.

Από την πλευρά τους, οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι διατήρησαν την αρχική τους στάση, τονίζοντας ότι ήταν απλοί επιβάτες που είχαν καταβάλει 4.000 ευρώ έκαστος για το ταξίδι. Τον βασικό κατηγορούμενο υπερασπίστηκε ο δικηγόρος κ. Γιώργος Κακακιός, ενώ τους δύο συγκατηγορουμένους του ο κ. Στέλιος Αλεξανδρής.

Πηγή: dimokratiki