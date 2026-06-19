Ποινή ισόβιας κάθειρξης επέβαλλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο στον έναν από τους δύο κατηγορουμένους για τον θάνατο του μικρού Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδι τον Ιούνιο του 2017.

Οι δικαστές αρνήθηκαν να αναγνωρίσουν στον καταδικασθέντα ελαφρυντικά, υιοθετώντας την εισαγγελική θέση που επεσήμανε ότι «η πράξη είναι ιδιαίτερα μεγάλης απαξίας τόσο σε βάρος του θύματος και όσο σε βάρος του κοινωνικού συνόλου».

Συγκεκριμένα κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, με ενδεχόμενο δόλο. Οι κατηγορούμενοι γλεντούσαν σε οικία πλησίον του σχολείου, και πυροβολούσαν… Μία σφαίρα από αυτές ήταν που σκότωσε το παιδί.

Ο κατηγορούμενος στο τέλος κλαίγοντας έλεγε ότι είναι αθώος και ότι «δεν το έκανα εγώ.. Φάγαμε ισόβια και δεν έκανα τίποτα». Η σύζυγος του φώναζε ότι «είναι αθώος ο άνδρας μου σας παρακαλώ».

Να σημειωθεί ότι οι συγγενείς του κατηγορουμένου, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, όταν έβγαιναν από τα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων επιτέθηκαν στα τηλεοπτικά συνεργεία και τους δημοσιογράφους.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος κρίθηκε ομόφωνα, αθώος.

Νωρίτερα, ο Εισαγγελέας της έδρας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, Αντώνιος Κασάπης, είχε προτείνει στην αγόρευση του την ενοχή του πρώτου κατηγορουμένου και την απαλλαγή του δεύτερου.

Δείτε τη δήλωση των γονιών του παιδιού αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης

Η δήλωση του δικηγόρου της οικογένειας του παιδιού, Στάθη Σκαλούμπακα

Η δήλωση που έκανε ο δεύτερος δικηγόρος της οικογένειας Θόδωρου Μαντά

Δείτε τη δήλωση του δικηγόρου Ιωάννη Γλύκα που εκπροσωπούσε τον κατηγορούμενο που αθωώθηκε.