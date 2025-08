Πολλά ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το προσωπικό της Πρεσβείας του Ισραήλ στην Αθήνα έχει απομακρυνθεί από τις κατοικίες του, λόγω της αυξανόμενης εχθρικής στάσης απέναντι στους Ισραηλινούς που παρατηρείται πρόσφατα στην Ελλάδα.

Η εφημερίδα Israel Hayom ήταν η πρώτη που δημοσίευσε την πληροφορία, παρουσιάζοντάς την ως κεντρικό θέμα στην ηλεκτρονική της έκδοση. Η είδηση διαδόθηκε γρήγορα σε εκατοντάδες λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με πηγή ασφαλείας που επικαλείται η Israel Hayom, «το προσωπικό της πρεσβείας στην Ελλάδα απομακρύνθηκε από τις κατοικίες του στην Αθήνα εξαιτίας της κατάστασης που επικρατεί στη χώρα». Όπως αναφέρεται, η εκκένωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυξημένης έντασης γύρω από την παρουσία Ισραηλινών στην Ελλάδα.

Η ίδια εφημερίδα παραθέτει περιστατικά που σημειώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες σε περιοχές όπως η Σύρος, η Ρόδος και ο Άγιος Νικόλαος Κρήτης, όπου έχουν σημειωθεί διαμαρτυρίες κατά Ισραηλινών τουριστών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές επιχείρησαν να αποτρέψουν την είσοδο Ισραηλινών και να παρεμποδίσουν τις τουριστικές τους δραστηριότητες.

BREAKING: Israel Hayom reports that Israeli embassy staff in Athens were evacuated from their residences due to escalating anti-Israel protests in Greece, including recent incidents on islands and a planned “National Day of Action” against Israel’s genocide on August 10. pic.twitter.com/yUzY7KjBvy

— Ahmed Eldin | احمد الدين (@ASE) August 5, 2025