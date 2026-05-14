Ένας ισραηλινός τουρίστας που αυτοχαρακτηρίστηκε ως «περήφανος σιωνιστής» εξαπέλυσε χυδαία λεκτική επίθεση εναντίον εθελοντών της συλλογικότητας March to Gaza Greece, ενώ εκείνοι βρίσκονταν σε ενημερωτικό περίπτερο στα Προπύλαια.

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε η ομάδα, ο άνδρας ακούγεται να χρησιμοποιεί ακραίες ύβρεις και να προχωρά σε σοκαριστικές αναφορές περί βιασμών, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εύχομαι να σας βιάσουν, όπως βίαζαν στα κιμπούτζ, να βιάσουν τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας».

Στη συνέχεια εκτόξευσε και απειλές, υποστηρίζοντας πως «αν κάποιος από εσάς νομίζει ότι μπορεί να με απειλήσει με κάποιο όπλο, έχω 10 από εσάς έξω στον δρόμο».

Σύμφωνα με την ανάρτηση της συλλογικότητας, πριν ξεκινήσει η καταγραφή του βίντεο ο ίδιος δήλωσε ότι είναι «στρατιώτης του IDF».

Οι δηλώσεις αυτές δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ως ένα απλό «ξέσπασμα».

Η επίκληση του βιασμού ως εργαλείου εκφοβισμού και η απροκάλυπτη απειλή βίας παραπέμπουν σε σκοτεινές πρακτικές πολιτικού τραμπουκισμού και απανθρωποποίησης του αντιπάλου. Η λογική σύμφωνα με την οποία όποιος διαφωνεί πολιτικά πρέπει να τρομοκρατείται, να εξευτελίζεται ή να αντιμετωπίζεται ως «εχθρός προς εξόντωση» θυμίζει τις πιο σκοτεινές σελίδες του 20ού αιώνα, τις ίδιες μεθόδους εκφοβισμού και μίσους που χρησιμοποίησαν ολοκληρωτικά καθεστώτα, ανάμεσά τους και οι ναζί, απέναντι σε όσους θεωρούσαν ανεπιθύμητους.

Η ομάδα March to Gaza Greece, στην ανάρτησή της, σημειώνει ότι «δεν είναι η πρώτη φορά που Ισραηλινοί στρατιώτες έρχονται στην Ελλάδα μεταξύ σφαγών για να κάνουν τις διακοπές τους ανενόχλητοι πριν επιστρέψουν στην υπηρεσία τους και επιτίθενται σε συλλογικότητες που υπερασπίζονται την Παλαιστίνη».

Παράλληλα, ασκεί δριμεία κριτική στην ελληνική κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι «έχει άμεση συνενοχή στα εγκλήματα που διαπράττει το γενοκτόνο κράτος του Ισραήλ», ενώ καταγγέλλει τη στρατιωτική και οικονομική συνεργασία Αθήνας – Τελ Αβίβ ως στάση που «γράφει στα παλιά της τα παπούτσια το διεθνές δίκαιο».