Στο φως της δημοσιότητας έρχεται οπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας, που καταγράφει τα λεπτά πριν την εκδήλωση της πυρκαγιάς στα Ίσθμια Κορινθίας. Το συγκεκριμένο βίντεο αποτελεί κεντρικό κομμάτι της έρευνας των αρχών, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη μιας 57χρονης γυναίκας ως υπαίτιας για τη φωτιά της περασμένης Κυριακής.

Το οπτικό υλικό δείχνει τη γυναίκα να κινείται στην άκρη ενός οικοπέδου με ξερά χόρτα, το οποίο περιβάλλεται από κατοικημένες οικίες. Αφού σκύβει για μερικά δευτερόλεπτα στο έδαφος, στο ίδιο ακριβώς σημείο εμφανίζονται άμεσα φλόγες, οι οποίες παίρνουν γρήγορα διαστάσεις λόγω της χαμηλής βλάστησης.

Δείτε το βίντεο-ντοκουμέντο:

Η απομάκρυνση της 57χρονης και η μάχη των κατοίκων

Καθώς η 57χρονη απομακρύνεται από την περιοχή, ένας περίοικος αντιλαμβάνεται τον καπνό και τρέχει προς την εστία, προσπαθώντας να περιορίσει το μέτωπο πριν επεκταθεί. Ωστόσο, όπως αποτυπώνεται στο βίντεο, η ένταση της φωτιάς αυξάνεται ραγδαία, καθιστώντας αδύνατη την αντιμετώπισή της με ίδια μέσα.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, με την 57χρονη να συλλαμβάνεται με την κατηγορία του εμπρησμού. Το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία των Ισθμίων, καθώς η πυρκαγιά απείλησε άμεσα σπίτια και περιουσίες. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι αρχές αξιολογούν κάθε διαθέσιμη μαρτυρία και ψηφιακό πειστήριο.

Τι απαντά η πλευρά της κατηγορούμενης

Η συλληφθείσα, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες έχει πολιτικό υπόβαθρο, καθώς υπήρξε υποψήφια βουλευτής, οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή, όπου και ζήτησε προθεσμία για την απολογία της.

Από την πλευρά της, η 57χρονη αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε έκνομη ενέργεια. Ο συνήγορος υπεράσπισής της δήλωσε ότι η πελάτισσά του διαμένει απέναντι από το οικόπεδο και η κίνησή της να σκύψει οφείλεται αποκλειστικά στο ότι της είχε πέσει ένα προσωπικό αντικείμενο.

Η υπεράσπιση τονίζει ότι η παρουσία της στο σημείο δεν συνιστά απόδειξη δόλου, παραπέμποντας την τελική κρίση στις δικαστικές αρχές που θα αξιολογήσουν το σύνολο της δικογραφίας.