Η σορός ενός νεαρού άνδρα εντοπίστηκε το πρωί της Πέμπτης 13 Αυγούστου, να επιπλέει στα νερά του Ισθμού της Κορίνθου.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος που ανέσυραν τη σορό του άνδρα, ο οποίος σύμφωνα με το korinthostv και με τα στοιχεία που είναι μέχρι στιγμής διαθέσιμα για την ταυτότητά του, ήταν περίπου 30 ετών.

Έπειτα η σορός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ η αρμόδια Λιμενική Αρχή διενεργεί την προανάκριση για την υπόθεση.

Παράλληλα, αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία, η οποία θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του θανάτου του.