Νεκρός βρέθηκε αργά σήμερα (21/10) το απόγευμα μέσα στο ιατρείο του στην Ιστιαία, ο γνωστός γυναικολόγος Βασίλης Παπαευσταθίου.

Τον εκλιπόντα βρήκε σύμφωνα με πληροφορίες μία ασθενής που περίμενε να την εξετάσει. Ο γιατρός όμως δεν άνοιγε την πόρτα και μετά από παρέλευση αρκετής ώρας μπήκε στο γραφείο του όπου τον είδε πεσμένο μπρούμυτα.

Η είδηση του θανάτου του 65χρονου που ήταν γιατρός και σε μεγάλο μαιευτήριο των Αθηνών, το ΡΕΑ, έχει προκαλέσει συγκίνηση στην τοπική κοινωνία, καθώς ήταν γνωστός και δραστήριος.

Στο σημείο έφτασε η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η ιατροδικαστική έρευνα θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου του 65χρονου γυναικολόγου.

ΠΗΓΗ: eviaonline.gr