Ένα ιστιοφόρο με δύο επιβαίνοντες εξέπεμψε σήμα SOS, πλέοντας μεταξύ Πάρου και Μυκόνου και αυτή την ώρα διεξάγεται επιχείρηση διάσωσης από ένα ελικόπτερο Super Puma και το Blue Star Delos, που βρίσκεται πολύ κοντά στο σημείο.

Παράλληλα επιχειρούν δύο ρυμουλκά και ένα ιδιωτικό σκάφος, για την διάσωση των δύο επιβαινόντων.

Στη συγκεκριμένη περιοχή του Αιγαίου πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι που δυσκολεύουν την επιχείρηση διάσωσης, ενώ όπως φαίνεται στα βίντεο που ακολουθούν έχει σπάσει το κατάρτι του ιστιοφόρου.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Το λιμενικό σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Υπό τον συντονισμό ΕΣΚΕΔ σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης 2 επιβαινόντων σε ιστιοφόρο σκάφος σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή 3 ναυτικών μιλίων νότια της Ρήνειας. Στο σημείο βρίσκονται 1 παραπλέον, 1 ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ σπεύδουν δύο ρυμουλκά και 1 σκάφος της ΕΟΔ. Βοριάδες 6-7 Μποφόρ».