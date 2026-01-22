Για ιστορικά ρεκόρ βροχόπτωσης σε περιοχές της Αττικής, όπου μέσα σε λίγες ώρες, κατά τη διάρκεια της Τετάρτης (21/1), δέχτηκαν ύψη βροχής που πέφτει σε έξι μήνες, έκανε λόγο η μετεωρολόγος του ΕΡΤnews, Νικόλ Ζιακοπούλου, στην ανάλυσή της.

Τόνισε, μάλιστα, πως σε περιοχές που γειτνιάζουν με τον Υμηττό, έπεσαν έως και 150-170 τόνοι νερού ανά στρέμμα, ποσότητες που είναι αδύνατον να υποδεχτούν και να διοχετεύσουν προς τη θάλασσα, χωρίς να προκληθούν προβλήματα, οι υποδομές των πόλεων.

Ως προς την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών για τις επόμενες ώρες, η Νικολέττα Ζιακοπούλου τονίζει πως θα υπάρξει ένα νέο πέρασμα με βροχές, ενδεχομένως και τοπικές καταιγίδες, από τις απογευματινές ώρες και στην Αττική.

Αναλυτικά η πρόβλεψη καιρού της ΕΜΥ:

ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 22-01-2026 /1300 ΤΟΠΙΚΗ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 22-01-2026

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στα δυτικά, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα

Δωδεκάνησα, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις με

βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές άστατος

καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά τις

βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν και ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στη Μακεδονία και τη Θράκη από βόρειες

διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα από νότιες

διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 08 με 10

βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 12 με 14 ενώ στην Κρήτη, τις

Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 17 με 18 και τοπικά τους

19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23-01-2026

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου

και ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα

νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα σποραδικές

καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές, νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, με

τοπικές βροχές και στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου και

μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά τις πρωινές

και βραδινές ώρες, και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα

τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια. Θα φτάσει στα

βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 13 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές

τους 14 με 16 και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους

17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 24-01-2026

Στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές

βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες

περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με ασθενείς τοπικές

βροχές.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα ορεινά της

Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ με ενίσχυση

τη νύχτα.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα

βόρεια τους 14, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς και

στη νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 25-01-2026

Στα δυτικά και τα βόρεια αυξημένες νεφώσεις με βροχές και από το

μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες οι οποίες στα δυτικά πιθανόν να

είναι κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις

παροδικά αυξημένες, με ασθενείς τοπικές βροχές, και στα νησιά του

ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τις πρωινές ώρες μεμονωμένες

καταιγίδες.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια, και από το βράδυ και

στα κεντρικά ηπειρωτικά ορεινά, που τη νύχτα θα ενταθούν.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις στα δυτικά 6 με 7 και

στο Ιόνιο 7 με 8 μποφόρ. Στα ανατολικά 5 με 6, από το απόγευμα 6 με

7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 26-01-2026

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο

μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα στα δυτικά, τα βόρεια και το

ανατολικό Αιγαίο πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της

Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο

τοπικά 8 και πιθανώς έως 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27-01-2026

Στα κεντρικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο, αυξημένες νεφώσεις

με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγες

νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής

χώρας και της Κρήτης μέχρι το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στα πελάγη

τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.