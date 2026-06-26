Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ο σχεδιασμός για την ιστορική, πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ΔΔΣ).

Το θέμα εξετάστηκε σε διευρυμένη κυβερνητική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, μετά και την επίσημη έναρξη της εκπαίδευσης αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA).

Υποψήφιος για την αποστολή είναι ο Αδριανός Γολέμης, εκπαιδευόμενος αστροναύτης και γιατρός διαστημικών αποστολών.

Ο κ. Γολέμης συμμετέχει σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου μαζί με τον Πρωθυπουργό στην ειδική εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με τίτλο «Greece in Orbit – Η Ελλάδα στο Διάστημα: Η Επόμενη Ημέρα», η οποία πραγματοποιείται στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος».

Δείτε σε βίντεο την εκδήλωση «Greece in Orbit – Η Ελλάδα στο Διάστημα: Η Επόμενη Ημέρα»:

Το Χρονοδιάγραμμα και η Εθνική Στρατηγική

Η αποστολή αποτελεί κομβικό κομμάτι της νέας Εθνικής Στρατηγικής Διαστήματος, η οποία έχει μακροπρόθεσμο ορίζοντα υλοποίησης το 2035.

Αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός της επόμενης διετίας, έως το 2028.

Ο Έλληνας αστροναύτης θα παραμείνει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό για διάστημα έως τριών εβδομάδων.

Επιστημονικά και Οικονομικά Οφέλη για την Ελλάδα

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου αναλύθηκαν τα πολυεπίπεδα οφέλη που θα αποκομίσει η χώρα από την πρώτη της εκπροσώπηση στο πλήρωμα του ΔΔΣ.

Ο Αδριανός Γολέμης θα εκτελέσει μια σειρά από εξειδικευμένα πειράματα και τεχνολογικές επιδείξεις, οι οποίες έχουν ήδη προταθεί από δεκάδες ελληνικές ερευνητικές ομάδες, ακαδημαϊκά ιδρύματα και πανεπιστήμια.

Επιπλέον, οι Ελληνικές εταιρείες τεχνολογίας θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να δοκιμάσουν και να παρουσιάσουν καινοτόμες λύσεις σε πραγματικές συνθήκες διαστήματος.

Σημαντικό είναι επίσης ότι μέσα από την αποστολή, πρόκειται να συλλεχθούν πολύτιμα επιστημονικά δεδομένα για μελλοντικές εφαρμογές, ενώ ανοίγεται ο δρόμος για στρατηγικές συνεργασίες με ισχυρούς διεθνείς εταίρους του διαστημικού κλάδου.

Εκπαιδευτικές Δράσεις και Προγράμματα STEM

Παράλληλα με το καθαρά επιστημονικό σκέλος, η αποστολή θα αξιοποιηθεί για την ενθάρρυνση της νέας γενιάς και την προώθηση των επιστημών. Στο πλαίσιο αυτό εξετάστηκαν, η διοργάνωση πανελλήνιου μαθητικού διαγωνισμού με αντικείμενο την κατασκευή δορυφόρου, η διεξαγωγή στοχευμένων διαγωνισμών STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά), αλλα και η καθιέρωση μιας ζωντανής γέφυρας επικοινωνίας, μέσω της οποίας μαθητές θα μπορούν να αποστέλλουν τις ερωτήσεις τους απευθείας στους αστροναύτες που υπηρετούν στον ΔΔΣ.

Στη σύσκεψη εργασίας στο Μέγαρο Μαξίμου έλαβαν μέρος, εκτός από τον Πρωθυπουργό και τον κ. Γολέμη, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Κωνσταντίνος Καράντζαλος.