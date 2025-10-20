Μια ιστορική στιγμή για την ΑΣΔΙΘ (πρώην Δ’ΣΣ) σημειώθηκε πρόσφατα, καθώς η ΕΠΟΠ Επχίας (ΥΠ) Αβραμίδου Αναστασία, που υπηρετεί στην 650 ΠΑΥΠ στην Ξάνθη, ολοκλήρωσε με επιτυχία τον απαιτητικό υπερμαραθώνιο Σπάρταθλον.

Όπως αναφέρει το karanosgr.com, ο αγώνας, που συνδέει την Αθήνα με τη Σπάρτη σε απόσταση 246 χιλιομέτρων, θεωρείται ένας από τους πιο δύσκολους στον κόσμο.

Η επίδοση της Αναστασίας αποτελεί ιστορική πρωτιά για τη Θράκη, καθώς είναι η πρώτη γυναίκα από την Ξάνθη και τη Θράκη που καταφέρνει να ολοκληρώσει αυτή τη διαδρομή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα 43 χρόνια ιστορίας του θεσμού, μόλις 25 Ελληνίδες γυναίκες έχουν τερματίσει στην Σπάρτη, γεγονός που υπογραμμίζει το μέγεθος του επιτεύγματος και την απαράμιλλη αντοχή και αποφασιστικότητα της αθλήτριας.

Η συμμετοχή και η επιτυχία της Αναστασίας δείχνουν ότι με πειθαρχία, προπόνηση και ψυχική αντοχή, ακόμη και οι πιο απαιτητικοί στόχοι μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Το κατόρθωμα της ΕΠΟΠ Αναστασίας Αβραμίδου αποτελεί έμπνευση για όλους τους αθλητές και ιδιαίτερα για τις γυναίκες που επιδιώκουν να σπάσουν τα προσωπικά τους όρια.

Επιμέλεια: Χρήστος Μαζάνης