Τον Οκτώβριο του 2000 έγιναν τα εγκαίνια του Γραφείου Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στο κτίριο της Εθνικής Τραπέζης (Νεοφύτου Δούκα 9, Κολωνάκι), το οποίο παραχωρήθηκε ευγενώς από τον αείμνηστο πρόεδρό της Θεόδωρο Καρατζά.

Σήμερα, Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026, μετά από 26 χρόνια, υπεγράφη η μεταβίβαση κυριότητας του κτηρίου του Γραφείου του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα.

Το κτήριο αγοράστηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, γεγονός το οποίο οφείλεται στις άοκνες και συστηματικές ενέργειες του Σεβ. Μητροπολίτου Λαοδικείας κ. Θεοδωρήτου και στην προσφορά των Μεγάλων Ευεργετών, Αθανασίου Μαρτίνου και Νικολάου Πατέρα και λοιπών χορηγών, με την Εθνική Τράπεζα να πωλεί το ακίνητο σε συμφέρουσα για το Πατριαρχείο τιμή.

Πρόκειται για το πρώτο κτήριο το οποίο αγοράζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Αθήνα και μαζί με το διπλανό, το οποίο παραχωρήθηκε από τον ΕΦΚΑ και ανακαινίζεται από τον Άρχοντα Αθανάσιο Μαρτίνο, θα αποτελέσουν ένα ξεχωριστό κτηριακό συγκρότημα, το οποίο θα προάγει και τον πολιτισμό.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος, ο κ. Παύλος Μυλωνάς, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας, οι Ευεργέτες Αθανάσιος Μαρτίνος και Νικόλαος Πατέρας, έγραψαν μια νέα σελίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Ελλάδα.

