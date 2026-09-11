Νέα, ανατριχιαστικά δεδομένα που ανατρέπουν τους ισχυρισμούς των κατηγορούμενων γιατρών, έφερε στο φως της δημοσιότητας ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη. Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο κ. Χαράλαμπος Λυκούδης προχώρησε σε αποκαλύψεις που καταδεικνύουν ένα τεράστιο και μοιραίο κενό χρόνου, καθώς και προσπάθεια συγκάλυψης των ιχνών.

Ο νομικός εκπρόσωπος της οικογένειας κατέρριψε τον ισχυρισμό της 56χρονης γιατρού, Ιωάννας Γάκα, ότι ο τραγουδιστής κατέρρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει η ιατρική πράξη. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, επικαλούμενος τα στοιχεία της δικογραφίας:

«Προκύπτει με βεβαιότητα από τη δικογραφία ότι δεν είναι αληθές αυτό που υποστήριξε η κατηγορούμενη γιατρός ότι ο τραγουδιστής κατέρρευσε πριν προβεί στην ιατρική πράξη. Από το λογισμικό του μηχανήματος ευρέθη ότι αυτό λειτουργούσε επί 42 λεπτά και μάλιστα έχει ως χρόνο εκκίνησης τις 14:12. Πράγμα που σημαίνει πως 14:12 και 42 λεπτά μας κάνει 14:54. Αυτό σημαίνει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε χάσει τις αισθήσεις του 1,5 ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ. Αυτό είναι τρομερό και ανατριχιαστικό. Και να γίνεται από γιατρούς».

Μπορεί στη δικογραφία να μην υπάρχουν βίντεο από την άφιξη ή φωτογραφίες από τη στιγμή της πλασμαφαίρεσης, ωστόσο η παρουσία του καλλιτέχνη στο ιατρείο πριν από τις 14:00 θεωρείται αδιαμφισβήτητη. Αυτό, σύμφωνα με τον κ. Λυκούδη, επιβεβαιώνεται τόσο από τον επί χρόνια προσωπικό του οδηγό ταξί, όσο και από την κατάθεση εργαζόμενης που βρισκόταν στον χώρο εκείνη την ώρα.

Απόπειρα συγκάλυψης και διαγραφή αρχείων

Παράλληλα, ο δικηγόρος αναφέρθηκε στις κινήσεις πανικού των υπευθύνων του ιατρείου μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή, οι οποίες έχουν μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών: «Από τη δικογραφία προκύπτει ότι έγινε μία προσπάθεια να διαγραφούν όλα τα αρχεία των πελατών του συγκεκριμένου ιατρείου και έγινε και μία προσπάθεια καθαρισμού του χώρου, για το οποίο κατηγορούνται και για ψευδή κατάθεση οι δύο γιατροί».

Υπό το βάρος αυτών των αποδείξεων, η πλευρά της οικογένειας ζήτησε επίσημα από τον ανακριτή την αυστηροποίηση του κατηγορητηρίου. Ο κ. Λυκούδης εξήγησε το σκεπτικό αυτής της κίνησης:

«Όλα αυτά και πολλά άλλα, με οδήγησαν να ζητήσω σήμερα από τον αρμόδιο ανακριτή την αναβάθμιση της κατηγορίας από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, διότι όταν κάνεις μία ιατρική πράξη για κάποιον που δεν προβλέπεται, καθώς ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε κάποια ασθένεια συμβατή με αυτήν την πράξη, όταν την κάνεις σε έναν χώρο που δεν πληροί τις προϋποθέσεις, όταν λες ότι ο ασθενής είναι σε μία κατάσταση υπερδιέγερσης, όταν τελείς μία πράξη παράνομη και όσον αφορά την εξειδίκευσή σου, αλλά και όσον αφορά τον χρόνο που την τελείς, τότε αποδέχεσαι ότι όταν θα επέλθει ένα τραγικό αποτέλεσμα δεν θα μπορείς να το αντιμετωπίσεις».

Το αποκορύφωμα των παραλείψεων, σύμφωνα με τον δικηγόρο, ήταν η πλήρης απουσία μέσων ανάνηψης: «Και σε αυτό το ιατρείο προκύπτει πως δεν λειτουργούσε καν ο απινιδωτής, το βασικό δηλαδή και γι’ αυτό έχουμε ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο».

Έφοδος της ΑΑΔΕ στο ιατρείο του Κολωνακίου

Πέρα από τις ποινικές ευθύνες, στο στόχαστρο των Αρχών μπαίνουν πλέον και τα οικονομικά πεπραγμένα των εμπλεκόμενων ιατρών. Όπως έγινε γνωστό, παράλληλα με την έρευνα που διεξάγουν η ΕΛ.ΑΣ. και η Εισαγγελία, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και μια δεύτερη, αμιγώς φορολογικού ενδιαφέροντος έρευνα.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ειδικά κλιμάκια ελεγκτών μετέβησαν την Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου, στις εγκαταστάσεις του επίμαχου ιατρείου στο Κολωνάκι. Στόχος της επίσκεψης ήταν να ξεκινήσει άμεσα ένας εξονυχιστικός έλεγχος, ο οποίος αφορά τόσο τη λειτουργία της ίδιας της επιχείρησης, όσο και το ευρύτερο φορολογικό προφίλ των υπευθύνων της.

Κατά τη διάρκεια του επιτόπιου ελέγχου, τα στελέχη της ΑΑΔΕ προχώρησαν στη συλλογή κρίσιμου υλικού προκειμένου να χαρτογραφήσουν την οικονομική δραστηριότητα της κλινικής.

Ειδικότερα, οι ελεγκτές συγκέντρωσαν πλήθος λογιστικών αρχείων, ενώ πήραν στα χέρια τους και σκληρούς δίσκους για ψηφιακή ανάλυση των δεδομένων.

Το βάρος της έρευνας πέφτει πλέον στο «ξεσκόνισμα» των τραπεζικών λογαριασμών και κινήσεων. Παράλληλα, γίνεται ενδελεχής διασταύρωση στα φορολογικά παραστατικά που έχουν εκδοθεί, σε αντιπαραβολή με τα εισοδήματα που δήλωναν επισήμως οι εμπλεκόμενοι.