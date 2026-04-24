Συγκλονιστικές ήταν οι σκηνές, κατά τη διάρκεια της ανάκρισης στη ΓΑΔΑ, του δράστη και των φίλων του που είχαν συλληφθεί για τη δολοφονία του 27χρονου Θεόφιλου στον Άγιο Δημήτριο.

Οι δύο νεαρές κοπέλες κυριολεκτικά πλάνταξαν στο κλάμα, όπως αναφέρουν οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι που ήταν παρόντες, με τη μητέρα της μιας κοπέλας, που ήταν και η πέτρα του σκανδάλου να επιχειρεί να δώσει μια εξήγηση. «Ήταν η πρώτη της αγάπη, κανείς δεν περίμενε να συμβεί κάτι τέτοιο».

Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι της Παρασκευής, η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης για υπόθαλψη εγκληματία σε βαθμό πλημμελήματος, σε βάρος του 19χρονου φίλου του δράστη και στις δύο εικοσάχρονες κοπέλες.

Λίγο αργότερα, οι τρεις νεαροί που κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία στη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, αφέθηκαν ελεύθεροι, μέχρι τη δίκη, η οποία θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα (27/4).

Οι κατηγορίες για τον 20χρονο ναύτη

Σε βάρος του 20χρονου ναύτη, έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Οι δικογραφίες που αφορούν τους υπόλοιπους τρεις κατηγορούμενους πρόκειται να χωριστούν, όπως προβλέπεται από τη διαδικασία.

«Ήταν η κακιά στιγμή», δήλωσε ο 20χρονος ναύτης που μαχαίρωσε στην καρδιά τον 27χρονο Θεόφιλο στον Άγιο Δημήτριο. «Μαλώσαμε, έβγαλα το μαχαίρι και τον σκότωσα. Δεν το ήθελα. Ήταν η κακιά στιγμή. Μακάρι να γύρναγα τον χρόνο πίσω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο συλληφθείς για τη δολοφονία του γιου του Ταξίαρχου, Γιώργου Χαλυβόπουλου.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για τη δολοφονία του 27χρονου Θεόφιλου

«Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξιχνιάσθηκε η υπόθεση ανθρωποκτονίας 27χρονου ημεδαπού, που έλαβε χώρα βραδινές ώρες της 22-04-2026, στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο Αττικής.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν ύστερα από έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, συνολικά -4- ημεδαποί (δύο άνδρες 20 και 21 ετών και δύο 20χρονες γυναίκες), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για ανθρωποκτονία με δόλο, υπόθαλψη εγκληματία, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Προηγήθηκε ενδελεχής έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν στοιχεία και ευρήματα, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων ταυτοποιήθηκε ο 20χρονος, ως φερόμενος δράστης της ανθρωποκτονίας, ενώ επιπλέον κατηγορούνται ο 21χρονος και οι δύο γυναίκες, για υπόθαλψη εγκληματία.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε για την τέλεση της ανθρωποκτονίας, ενώ παράλληλα διακριβώθηκε και το κίνητρο της πράξης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές».

Το χρονικό της υπόθεσης – Ερωτική αντιζηλία το κίνητρο της δολοφονίας

Ερωτική αντιζηλία ήταν το κίνητρο που οδήγησε τον δράστη στο να μαχαιρώσει στην καρδιά τον 27χρονο Θεόφιλο και να τον εγκαταλείψει αιμόφυρτο στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο.

Δράστης και θύμα έδωσαν αιφνιδιαστικά ραντεβού στο συγκεκριμένο σημείο για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, καθώς φαίνεται πως ο 27χρονος συνέχιζε και μετά το χωρισμό του με την κοπέλα να της στέλνει μηνύματα.

Σημειώνεται πως ο Θεόφιλος είχε δεσμό τεσσάρων χρόνων με την κοπέλα, παρά τον χωρισμό τους, όμως δεν κατάφερε ποτέ να την ξεπεράσει. Το γεγονός αυτό δημιουργούσε εντάσεις με τον 20χρονο.

Παρών στο συμβάν ήταν και ένας 19χρονος φίλος του 20χρονου δράστη, ο οποίος ήταν και αυτός που είπε στην Αστυνομία τι συνέβη το μοιραίο βράδυ. Στους αστυνομικούς μίλησε και το κορίτσι, εξηγώντας τον τρόπο με τον οποίο η ίδια εμπλέκεται στην υπόθεση.

Ο 18χρονος ισχυρίστηκε πως δεν πρόλαβε να σταματήσει τον καβγά, όμως στις Αρχές προκάλεσε εντύπωση το γεγονός ότι μετά το έγκλημα, οι δύο νεαροί απομακρύνθηκαν από το σημείο με αυτοκίνητο, εγκαταλείποντας τον Θεόφιλο χτυπημένο στο πάρκο Ασυρμάτου. Στη συνέχεια τα δύο αγόρια πήγαν πήραν τις φίλες τους από διαφορετικά σημεία και έπειτα, κλείστηκαν όλοι μαζί σε κάποιο χώρο, γεγονός που φανερώνει υπόθαλψη εγκληματία.