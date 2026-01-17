Ρεπορτάζ: Χρήστος Μαζάνης

«Ήμασταν αδελφικοί φίλοι, αχώριστοι. Κανένας δεν τον ήξερε καλύτερα από εμένα στο χωριό. Άνοιγα το καφενείο και έβλεπα αυτόν», λέει στη Ζούγκλα ο ιδιοκτήτης του καφενείου του χωριού Λιθοβούνι Αιτωλοακαρνανίας, για τον 51χρονο Πρόεδρο της Κοινότητας Κώστα Αλεξανδρή ο οποίος δολοφονήθηκε.

«Έχει ένα λεβεντόπαιδο 14 ετών, που πάει Γυμνάσιο φέτος. Αυτό που έγινε, είναι πλήγμα για το χωριό μας. Ήταν δραστήριος σε όλα, χρυσό παιδί», τονίζει ο Παναγιώτης Στρατόπουλος, πρώην Πρόεδρος της Κοινότητας.

Παράλληλα προσθέτει πως «αν και ήταν γνωστό ότι ο δράστης και το θύμα είχαν κάποιες προστριβές, κανείς δεν περίμενε πως η κατάσταση θα ξεφύγει».

Για τον Κώστα Αλεξανδρή μίλησε στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα και ο Άγγελος Καραγιάννης, Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού.

«Τον γνώριζα πολύ καλά. Τελευταία φορά τον είδα πριν 1,5 μήνα. Δεν μου είχε πει τίποτα για κάποια αντιπαράθεση με κάποιον από το χωριό. Ήταν ένα εξαιρετικό παιδί. Ένα μάλαμα. Ήταν νέος και έτρεχε για όλα. Βοήθαγε. Ό,τι του έλεγες θα έκανε. Ήτανε καταστροφή για το χωριό μας», λέει μεταξύ άλλων.