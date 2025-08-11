Σορός άνδρα εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή μπροστά από την παραλία της Ιτέας, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών. Σύμφωνα με την ελληνική ακτοφυλακή, τη σορό εντόπισαν λουόμενοι που ειδοποίησαν άμεσα το Λιμενικό Σώμα.

Στο σημείο έσπευσε πλωτό σκάφος με στελέχη του Λιμενικού, ενώ στην επιχείρηση ανάσυρσης βοήθηκε και ιδιωτικό μέσο.

Η σορός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας για την απαραίτητη ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία ταυτότητας του θανόντος, ενώ το Λιμενικό Σώμα διενεργεί προανάκριση για την υπόθεση.