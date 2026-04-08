Δεν έχουν τέλος οι καταγγελίες που συνεχίζουν να φτάνουν στα γραφεία της «Ζούγκλας» και αφορούν τα όσα διαδραματίζονται πίσω από τις κλειστές πόρτες της Κατεχάκη.

Αστυνομικοί εν ενεργεία και εν αποστρατεία, μετά τις αποκαλύψεις της ηλεκτρονικής μας εφημερίδας για τους γενικούς κουμανταδόρους των μεταθέσεων της ΕΛ.ΑΣ, ανοίγουν το στόμα τους, αποφασίζοντας να συνεισφέρουν στη μεγάλη αυτή έρευνα η οποία έχει ξεκινήσει. Να σημειωθεί πως παράλληλα με την έρευνα της «Ζούγκλας», υπάρχει σε εξέλιξη και έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων.

Η υπόθεση που παρουσιάζουμε σήμερα έχει να κάνει με έναν αξιωματικό – ιατρό, ο οποίος έμπλεξε στα γρανάζια των γενικών αυτών κουμανταδόρων, που λυμαίνονται το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η δημοσιογραφική ομάδα, ο αστυνομικός αυτός, τον Μάρτιο του 2024, μετακινήθηκε στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής.

Λίγο μετά την μετακίνησή του, την 01/05/2024, η αδερφή του διαγνώστηκε με καρκίνο στη γλώσσα, ενώ λίγους μήνες αργότερα η μητέρα του διαγνώστηκε με κίρρωση του ήπατος. Ο πατέρας του είναι χρονίως πάσχων από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου από το 2013, ενώ η σύζυγός του έχει 50% κινητική αναπηρία, λόγω οπίσθιας σπονδυλοδεσίας.

Στα πλαίσια αντιμετώπισης των πιο πάνω ζητημάτων, αιτήθηκε από την υπηρεσία του άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου, η οποία του εγκρίθηκε.

Έτσι, έλαβε δάνειο και αγόρασε έναν φτηνό χώρο για το ιατρείο του και τον εξοπλισμό του, το οποίο είχε σκοπό να αποπληρώσει στα δύο χρόνια που του έδωσε την άδεια η Υπηρεσία.

Παράλληλα με την λειτουργία του ιατρείου του, όμως, κατά τη θητεία του σε όλες τις Υπηρεσίες της ΓΑΔΑ βαθμολογήθηκε ως εξαίρετος, ενώ το 2025 έλαβε και έπαινο διότι έσωσε άνθρωπο με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου στο μετρό των Αμπελοκήπων.

Η πράξη για την οποία τον στοχοποίησε η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού

Όπως συνεχίζει ο καταγγέλλων, «τον Σεπτέμβριο του 2025, ορμώμενος από τις δηλώσεις του ΥΠ.ΕΘ.Α, Νίκου Δένδια, για υποστελέχωση των στρατιωτικών νοσοκομείων σε ιατρικό προσωπικό, καθώς και από τρέχουσα προκήρυξη της ΕΛ.ΑΣ. για πρόσληψη ιατρών, υπέβαλε αναφορά, επικαλούμενος ότι η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει την άμεση αξιοποίηση των αστυνομικών με πτυχίο ιατρικής».

Η αναφορά του αυτή είχε αποδέκτες την Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού, την Διεύθυνση Υγειονομικού καθώς και την Νομική Υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ. Εξ’ αυτών των τριών Υπηρεσιών, καμία δεν απάντησε.

Σκοπός αυτής της αναφοράς ήταν να αξιοποιηθούν οι αστυνομικοί με πτυχίο ιατρικής, με εφαρμογή της ήδη υπάρχουσας νομοθεσίας, είτε από την ΕΛ.ΑΣ., είτε από το ΥΠΕΘΑ.

Γιατί λοιπόν ενόχλησε;

Όπως αναφέρει, πριν από αυτόν, άλλοι δύο αστυνομικοί, πτυχιούχοι ιατρικής, είχαν προτείνει την αξιοποίησή των αστυνομικών με πτυχίο ιατρικής από την Υγειονομική Υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ.

Μία αρχιφύλακας, που το 2024 την μετακίνησαν δυσμενώς στην Αθήνα, εξαναγκάζοντάς την σε παραίτηση, και ένας ακόμα Ειδικός Φρουρός που είναι ειδικευόμενος, τον οποίο μετακίνησαν άμεσα, μετά την αναφορά του, από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών όπου υπηρετούσε στο ΑΤ Μεγάρων.

«Αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι για λόγους διατήρησης κάποιου είδους ολιγοπωλείου, κάποιοι αστυνομικοί ιατροί ειδικών καθηκόντων δεν επιθυμούν την αξιοποίηση αστυνομικών γενικών καθηκόντων με πτυχίο ιατρικής. Και οι τελευταίοι είναι αρκετοί, μαζί με τους φοιτητές ιατρικης, περί τους 25. Ο πλέον αντιστράτηγος εν αποστρατεια και επί έτη διευθυντής της διεύθυνσης υγειονομικού, και προσωπικός φίλος του Ταξίαρχου Δημήτρη Πολύζου, είχε δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την αξιοποίηση των αστυνομικών γενικών καθηκόντων με πτυχίο ιατρικής, χωρίς μετάταξη των τελευταίων σε ειδικών καθηκόντων», λέει.

Η περίεργη… δίωξη

Όπως συνεχίζει ο συγκεκριμένος αστυνομικός:

«Ένα μήνα μετά την αναφορά μου, και χωρίς προφανή αιτία, με σήμα της ΔΑΠ διατάχθηκε η διακοπή της προσωρινής μου μετακίνησης και η επιστροφή μου στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου».

Φυσικά, όπως λέει, υπέβαλε προσφυγή , η οποία απερρίφθη εκ νέου.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την καταγγελία, φίλοι φίλων του, με τον βαθμό του Υποστρατήγου, ρώτησαν τον Ταξίαρχο Πολύζο γιατί απορρίφθηκε, και αυτός τους είπε αρνητικά πράγματα για τον αστυνόμο και κυρίως ότι «έχουν σκοπό να τον τοποθετήσουν κάπου ώστε να φρικάρει τελείως».

Μετά την απόρριψη της προσφυγής του από την ΕΛ.ΑΣ., ο αστυνόμος προσέφυγε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, το οποίο την 07/01/2025 εξέδωσε προσωρινή διαταγή, διατάσσοντας την ΕΛ.ΑΣ. να αναστείλει την εκτέλεση της διακοπής της μετακίνησής του από το Διδυμότειχο στην Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής.

Αντίγραφο της προσωρινής αυτής διαταγής παρέλαβε την 09/01/2026 το οποίο και έστειλε αυθημερόν στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής, η οποία ομοίως αυθημερόν υπέβαλε την διαταγή στην (πλέον) Διεύθυνση Ένστολου Προσωπικού.

Θα περίμενε κανείς ότι η Υπηρεσία θα εκτελούσε άμεσα την διαταγή του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, αλλά αυτό δεν συνέβη. Στην πραγματικότητα, ο αστυνόμος αναγκάστηκε να κάνει χρήση εκτός του υπολοίπου της κανονικής του άδειας για το έτος 2025 (περί τις 19 ημέρες), ακόμα 20 ημέρες από την κανονική άδεια του 2026. Για να μπορεί να κάνει δε χρήση των αδειών του 2026, έπρεπε να ανέβει στο Διδυμότειχο και να εκτελέσει τουλάχιστον μία Υπηρεσία, πράγμα το οποίο και έκανε. Ανέβηκε με αεροπλάνο στις 02/01/2026, εκτέλεσε μία βραδινή υπηρεσία και επέστρεψε με ΚΤΕΛ στις 03/01/2026.

Αντί όμως να κάνει χρήση στην συνέχεια 6 ημερών κανονικής άδειας του 2026, – ήτοι από τις 4/1/2026 έως και την 9/1/2026 που κοινοποιήθηκε η προσωρινή διαταγή στη ΔΕΠ -, παρά τις επανηλλημένες οχλήσεις του τόσο με email ,όσο και με πρωτοκολλημένη αναφορά, η ΔΕΠ δεν εκτελούσε την δικαστική απόφαση για δύο εβδομάδες, εξαναγκάζοντάς τον να κάνει χρήση της κανονικής του άδειας για το έτος 2026, χάνοντας νυχτερινά, πενθήμερα κλπ.

Έχοντας φτάσει σε σημείο απελπισίας με την ασυδοσία της διοίκησης, έστειλε στις 22/1/2026 email στον υπασπιστή του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. ενημερώνοντάς τους πως αν δεν εκτελεστεί άμεσα η προσωρινή διαταγή, την επόμενη ημέρα δηλαδή στις 23/1/2026, θα υπέβαλε μήνυση στον διευθυντή της ΔΕΠ, δηλαδή στον Ταξίαρχο Δημήτρη Πολύζο.

Επειδή οι κρίσεις των ανώτατων αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. θα λάμβαναν χώρα στις 24/1/2026, φέρεται τελικά πως ο κ. Πολύζος δεν επιθυμούσε να τον βρουν οι κρίσεις διωκόμενο στα όρια του αυτοφώρου, κι έτσι εκδόθηκε (υπερβολικά) άμεσα διαταγή να επιστρέψει ο αστυνόμος από το ΤΔΑ Διδυμοτείχου στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής.

Το email του το έστειλε ώρα 13:16 και η διαταγή επιστροφής του εκδόθηκε την 15:07, ήτοι σε 1 ώρα και 51 λεπτά.

Διαπιστώνουμε δηλαδή ότι υπάρχει άμεση χρονική συνάφεια μεταξύ του email του και της έκδοσης διαταγής επιστροφής του.

«Αυτό που δεν περίμενε κανείς και που με ξάφνιασε δυσάρεστα είναι ότι την ίδια ημέρα που έγιναν αυτά, την 22/01/2026, συνεδρίασε (πολύ πιο γρήγορα από το αναμενόμενο) το 4ο Τριμελές Τμήμα του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, εκδίδοντας αρνητική στο αίτημά μου για αναστολή της διακοπής της μετακίνησής μου πράξης, απόφαση εκ διαμέτρου αντίθετη με την προσωρινή διαταγή του ίδιου δικαστηρίου, την οποία είχε εκδώσει 2 εβδομάδες πριν», λέει.

Σημειώνεται πως λόγω της απόλυτης χρονικής συνάφειας της απορριπτικής απόφασης με το email του αστυνόμου προς το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ, καθώς και της αντιδιαμετρικής αντίθεσης αυτής με τη προσωρινή διαταγή, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να υπήρξε παρέμβαση στην λήψη της δικαστικής απόφασης. Αυτό θεωρητικά μπορεί να αποδειχθεί με απλή έρευνα τηλεφωνικών κλήσεων των Δικαστών. Στην πράξη, αν κάποιος είναι αρκετά μάχιμος και έχει γνωριμίες με εργαζόμενους στους τηλεφωνικούς παρόχους των δικαστών ή του Ταξίαρχου Πολύζου, μπορεί να το βρει ο ίδιος.

Η απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε στον αστυνόμο το Σάββατο 28/03/2026 και από Δευτέρα έχει επιστρέψει ξανά στο ΤΔΑ Διδυμοτείχου, από όπου και λαμβάνει βραχεία άδεια του 2026.

Τα συμπεράσματα λοιπόν που προκύπτουν και από αυτή την υπόθεση είναι τα εξής:

1) Υπάρχει ανώτατος αξιωματικός ο οποίος μετακινεί με μη υπηρεσιακά κριτήρια αστυνομικούς για να τους εξαναγκάσει σε παραίτηση.

2) Υπάρχουν αστυνομικοί με πτυχίο ιατρικής που εκπαιδεύονται με δαπάνες Δημοσίου και όχι μόνο δεν αξιοποιούνται από το ελληνικό δημόσιο ως ιατροί, αλλά διώκονται κιόλας όποτε προσπαθούν να το προτείνουν . Η δε προσφορά τους στον τομέα της υγείας υπήρξε σημαντική, γιατί από το 2016 που βγήκε ο νόμος, υπηρέτησαν ως ιατροί το ΕΣΥ στην εποχή οικονομικής κρίσης της χώρας, όταν οι περισσότεροι ιατροί έφευγαν για το εξωτερικό, ενώ και στην πανδημία του 2020 υπηρέτησαν στην πρώτη γραμμή, ενώ αρκετοί ιατροί παραιτήθηκαν.

3) Προκύπτουν σαφείς ενδείξεις ότι το όποιο κύκλωμα υπάρχει στην ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας δύναται να παρέμβει στην λειτουργία των διοικητικών δικαστηρίων.

Σημειώνεται πως όλα τα στοιχεία που έχει η «Ζούγκλα» είναι στη διάθεση των αρμόδιων Αρχών, ενώ ήδη ο Υπουργός έχει ζητήσει ενημέρωση για όλα όσα αποκαλύπτονται.

